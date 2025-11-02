Рейтинг@Mail.ru
"Вашингтон" потерпел четвертое поражение подряд, Овечкин не забил
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
05:03 02.11.2025
"Вашингтон" потерпел четвертое поражение подряд, Овечкин не забил
"Вашингтон" потерпел четвертое поражение подряд, Овечкин не забил - РИА Новости Спорт, 02.11.2025
"Вашингтон" потерпел четвертое поражение подряд, Овечкин не забил
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" проиграли "Баффало Сейбрз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 02.11.2025
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
баффало сейбрз
александр овечкин
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, баффало сейбрз, александр овечкин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Баффало Сейбрз, Александр Овечкин
"Вашингтон" потерпел четвертое поражение подряд, Овечкин не забил

"Вашингтон" проиграл "Баффало", Овечкин очков не набрал и не реализовал буллит

© Фото : Социальные сети НХЛАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© Фото : Социальные сети НХЛ
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" проиграли "Баффало Сейбрз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
02 ноября 2025 • начало в 02:00
Закончен (Б)
Баффало
4 : 31:0
Вашингтон
02:30 • Тейдж Томпсон
(Джейсон Цукер, Джордан Гринвэй)
10:02 • Алекс Так
(Джошуа Доан, Оуэн Пауэр)
18:45 • Исак Росен
(Джек Куинн, Конор Тимминс)
65:01 • Боуэн Байрэм (П)
01:07 • Дилан Строум
(Ryan Leonard)
02:15 • Алексей Протас
(Коннор Макмайкл, Том Уилсон)
39:17 • Сонни Милано
(Мэтт Рой, Мартин Фехервари)
Встреча, которая состоялась в Баффало, завершилась победой хозяев площадки в серии буллитов со счетом 4:3 (3:2, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0). В составе "Сейбрз" шайбы в основное время матча забросили Тейдж Томпсон (3-я минута), Алекс Так (11) и Исак Росен (19). Автором победного буллита стал Боуэн Байрэм. У "Кэпиталз" отличились Дилан Строум (2), белорусский форвард Алексей Протас (3) и Сонни Милано (40).
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на ледовой площадке 19 игровых минут, нанес три броска в створ ворот, применил два силовых приема, не реализовал свою попытку в серии буллитов и результативными действиями не отметился. Серия Овечкина без набранных очков составила четыре матча. Всего в 12 играх сезона-2025/26 40-летний россиянин набрал 7 баллов (2 гола и 5 передач).
"Вашингтон" потерпел четвертое поражение в сезоне-2025/26 НХЛ подряд. "Баффало" одержал первую победу после серии из трех поражений.
Хоккей
 
