"Вашингтон" потерпел четвертое поражение подряд, Овечкин не забил

Встреча, которая состоялась в Баффало, завершилась победой хозяев площадки в серии буллитов со счетом 4:3 (3:2, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0). В составе "Сейбрз" шайбы в основное время матча забросили Тейдж Томпсон (3-я минута), Алекс Так (11) и Исак Росен (19). Автором победного буллита стал Боуэн Байрэм. У "Кэпиталз" отличились Дилан Строум (2), белорусский форвард Алексей Протас (3) и Сонни Милано (40).
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на ледовой площадке 19 игровых минут, нанес три броска в створ ворот, применил два силовых приема, не реализовал свою попытку в серии буллитов и результативными действиями не отметился. Серия Овечкина без набранных очков составила четыре матча. Всего в 12 играх сезона-2025/26 40-летний россиянин набрал 7 баллов (2 гола и 5 передач).
"Вашингтон" потерпел четвертое поражение в сезоне-2025/26 НХЛ подряд. "Баффало" одержал первую победу после серии из трех поражений.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
r-sport.internet@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.