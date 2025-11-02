"Вашингтон" потерпел четвертое поражение подряд, Овечкин не забил

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" проиграли "Баффало Сейбрз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Баффало, завершилась победой хозяев площадки в серии буллитов со счетом 4:3 (3:2, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0). В составе "Сейбрз" шайбы в основное время матча забросили Тейдж Томпсон (3-я минута), Алекс Так (11) и Исак Росен (19). Автором победного буллита стал Боуэн Байрэм. У "Кэпиталз" отличились Дилан Строум (2), белорусский форвард Алексей Протас (3) и Сонни Милано (40).

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на ледовой площадке 19 игровых минут, нанес три броска в створ ворот, применил два силовых приема, не реализовал свою попытку в серии буллитов и результативными действиями не отметился. Серия Овечкина без набранных очков составила четыре матча. Всего в 12 играх сезона-2025/26 40-летний россиянин набрал 7 баллов (2 гола и 5 передач).