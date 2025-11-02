https://ria.ru/20251102/inter-2052521561.html
"Интер" обыграл "Верону" в матче чемпионата Италии
"Интер" обыграл "Верону" в матче чемпионата Италии
"Интер" одержал победу над "Вероной" в гостевом матче десятого тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 02.11.2025
