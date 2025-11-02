Рейтинг@Mail.ru
"Интер" обыграл "Верону" в матче чемпионата Италии - РИА Новости Спорт, 02.11.2025
Футбол
 
16:35 02.11.2025 (обновлено: 17:16 02.11.2025)
"Интер" обыграл "Верону" в матче чемпионата Италии
"Интер" одержал победу над "Вероной" в гостевом матче десятого тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 02.11.2025
"Интер" обыграл "Верону" в матче чемпионата Италии

"Интер" одержал победу над "Вероной" в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. "Интер" одержал победу над "Вероной" в гостевом матче десятого тура чемпионата Италии по футболу.
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
02 ноября 2025 • начало в 14:30
Завершен
Верона
1 : 2
Интер М
40‎’‎ • Джоване Насименто
(Гифт Орбан)
16‎’‎ • Петр Зелиньский
(Хакан Чалханоглу)
90‎’‎ • Мартин Фрезе (А)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая прошла в воскресенье в Вероне, закончилась со счетом 2:1. У гостей мяч забил Петр Зелиньский (16-я минута), автоголом отметился защитник "Вероны" Мартин Фресе (90+3). В составе хозяев отличился Жиоване (40).
"Интер" с 21 очком занимает третье место в турнирной таблице, "Верона" (5 очков) располагается на 18-й позиции.
