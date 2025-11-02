https://ria.ru/20251102/askarov-2052453204.html
Аскарова признали первой звездой матча НХЛ
Аскарова признали первой звездой матча НХЛ - РИА Новости Спорт, 02.11.2025
Аскарова признали первой звездой матча НХЛ
"Сан-Хосе Шаркс" обыграл "Колорадо Эвеланш" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 02.11.2025
хоккей
спорт
филипп курашев
шакир мухамадуллин
мартин нечас
сан-хосе шаркс
колорадо эвеланш
нэшвилл предаторз
спорт, филипп курашев, шакир мухамадуллин, мартин нечас, сан-хосе шаркс, колорадо эвеланш, нэшвилл предаторз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Филипп Курашев, Шакир Мухамадуллин, Мартин Нечас, Сан-Хосе Шаркс, Колорадо Эвеланш, Нэшвилл Предаторз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Аскарова признали первой звездой матча НХЛ
Вратарь "Сан-Хосе" Аскаров признан первой звездой матча с "Колорадо"