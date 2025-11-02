Рейтинг@Mail.ru
Аскарова признали первой звездой матча НХЛ
Хоккей
 
01:58 02.11.2025
Аскарова признали первой звездой матча НХЛ
"Сан-Хосе Шаркс" обыграл "Колорадо Эвеланш" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
спорт, филипп курашев, шакир мухамадуллин, мартин нечас, сан-хосе шаркс, колорадо эвеланш, нэшвилл предаторз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Филипп Курашев, Шакир Мухамадуллин, Мартин Нечас, Сан-Хосе Шаркс, Колорадо Эвеланш, Нэшвилл Предаторз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. "Сан-Хосе Шаркс" обыграл "Колорадо Эвеланш" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Сан-Хосе завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. В составе "Сан-Хосе" дублем отметился Филипп Курашев (25-я и 62-я минуты), также шайбу забросил Маклин Селебрини (19), которому ассистировал российский защитник Шакир Мухамадуллин. У "Колорадо" отличились Мартин Нечас (1) и Натан Маккиннон (30) с передачи российского нападающего Валерия Ничушкина.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
01 ноября 2025 • начало в 23:00
Закончен в OT
Сан-Хосе
3 : 2
Колорадо
18:21 • Macklin Celebrini
(Тайлер Тоффоли, Шакир Мухамадуллин)
24:07 • Филипп Курашев
(Тай Делландреа, Джон Клингберг)
61:48 • Филипп Курашев
(Александр Веннберг)
00:30 • Мартин Некаш
(Кэйл Макар, Девон Тоус)
29:10 • Натан Маккиннон
(Арттури Лехконен, Валерий Ничушкин)
Российский вратарь "Сан-Хосе" Ярослав Аскаров совершил 36 сейвов и стал первой звездой матча.
В другом матче "Нэшвилл Предаторз" дома обыграл "Калгари Флэймз" со счетом 4:2 (3:0, 0:0, 1:2).
