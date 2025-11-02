Футболисты "Вест Хэма" обыграли "Ньюкасл" в матче АПЛ

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. "Вест Хэм" обыграл "Ньюкасл Юнайтед" в матче десятого тура чемпионата Англии по футболу.

Лондонцы набрали семь очков и идут в зоне вылета, располагаясь на 18-й строчке в таблице. "Ньюкасл" (12 очков) идет 13-м.