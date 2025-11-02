Рейтинг@Mail.ru
Футбол
 
19:17 02.11.2025 (обновлено: 19:52 02.11.2025)
Футболисты "Вест Хэма" обыграли "Ньюкасл" в матче АПЛ
нуну эшпириту санту, джейкоб мерфи, лукас пакета, свен ботман, ньюкасл юнайтед, английская премьер-лига (апл), вест хэм юнайтед
Футбол, Нуну Эшпириту Санту, Джейкоб Мерфи, Лукас Пакета, Свен Ботман, Ньюкасл Юнайтед, Английская премьер-лига (АПЛ), Вест Хэм Юнайтед
© Фото : Пресс-служба УЕФАФутболисты клуба "Вест Хэм"
© Фото : Пресс-служба УЕФА
Футболисты клуба "Вест Хэм". Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. "Вест Хэм" обыграл "Ньюкасл Юнайтед" в матче десятого тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Лондоне завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, у которых дубль оформил Лукас Пакета (35-я и 90+6-я минуты). У гостей отличился Джейкоб Мерфи (4), на пятой добавленной к первому тайму минуте защитник "Ньюкасла" Свен Ботман срезал мяч в собственные ворота.
Английская премьер-лига (АПЛ)
02 ноября 2025 • начало в 17:00
Завершен
Вест Хэм
3 : 1
Ньюкасл
35‎’‎ • Лукас Пакета
(Матеуш Фернандеш)
45‎’‎ • Свен Ботман (А)
90‎’‎ • Томаш Соучек
04‎’‎ • Джейкоб Мерфи
(Бруно Гимарайнш)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Вест Хэм" победил в Английской премьер-лиге (АПЛ) впервые с 31 августа, с тех пор команда проиграла пять матчей и один раз сыграла вничью. Также эта победа стала первой для клуба под руководством португальца Нуну Эшпириту Санту, который возглавил команду в конце сентября.
Лондонцы набрали семь очков и идут в зоне вылета, располагаясь на 18-й строчке в таблице. "Ньюкасл" (12 очков) идет 13-м.
Мохамед Салах - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
"Ливерпуль" прервал серию из четырех поражений в АПЛ
2 ноября, 01:00
 
Нуну Эшпириту Санту, Джейкоб Мерфи, Лукас Пакета, Свен Ботман, Ньюкасл Юнайтед, АПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу), Вест Хэм Юнайтед
 
