Футболисты "Вест Хэма" обыграли "Ньюкасл" в матче АПЛ

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. "Вест Хэм" обыграл "Ньюкасл Юнайтед" в матче десятого тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Лондоне завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, у которых дубль оформил Лукас Пакета (35-я и 90+6-я минуты). У гостей отличился Джейкоб Мерфи (4), на пятой добавленной к первому тайму минуте защитник "Ньюкасла" Свен Ботман срезал мяч в собственные ворота.
02 ноября 2025 • начало в 17:00
Завершен
35’ • Лукас Пакета
(Матеуш Фернандеш)
45’ • Свен Ботман (А)
90’ • Томаш Соучек
04’ • Джейкоб Мерфи
"Вест Хэм" победил в Английской премьер-лиге (АПЛ) впервые с 31 августа, с тех пор команда проиграла пять матчей и один раз сыграла вничью. Также эта победа стала первой для клуба под руководством португальца Нуну Эшпириту Санту, который возглавил команду в конце сентября.
Лондонцы набрали семь очков и идут в зоне вылета, располагаясь на 18-й строчке в таблице. "Ньюкасл" (12 очков) идет 13-м.
