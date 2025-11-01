"Нам их позорные шабаши не нужны": Васильев о трансляции Олимпиады

«

"Летние Олимпийские игры 2024 года в Париже стали самыми позорными за всю историю олимпийского движения. Зачем нам транслировать их позорные шабаши? И кто знает, что теперь будет на зимней Олимпиаде в Италии. Там, где нет наших спортсменов, все плохо", - сказал Васильев, отвечая на вопрос, стоит ли показывать соревнования в России.