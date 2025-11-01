"Нам их позорные шабаши не нужны": Васильев о трансляции Олимпиады

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что не считает необходимым показывать в России зимнюю Олимпиаду 2026 года после ряда случаев неспортивного характера на летних Играх-2024 в Париже.
Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Большинство федераций по зимним видам спорта не допускают российских атлетов к отборочным турнирам Игр. На данный момент из россиян отобрались на соревнования фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов.
«
"Летние Олимпийские игры 2024 года в Париже стали самыми позорными за всю историю олимпийского движения. Зачем нам транслировать их позорные шабаши? И кто знает, что теперь будет на зимней Олимпиаде в Италии. Там, где нет наших спортсменов, все плохо", - сказал Васильев, отвечая на вопрос, стоит ли показывать соревнования в России.
