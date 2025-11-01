"Урал" одолел "Сокол" в матче Первой лиги

https://ria.ru/20251101/ural-2052354222.html
Екатеринбургский "Урал" на своем поле обыграл саратовский "Сокол" в матче 17-го тура футбольной Первой лиги. РИА Новости Спорт, 01.11.2025
"Урал" обыграл "Сокол" со счетом 2:0 в матче футбольной Первой лиги