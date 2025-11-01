Рейтинг@Mail.ru
"Урал" одолел "Сокол" в матче Первой лиги
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:13 01.11.2025 (обновлено: 17:12 01.11.2025)
"Урал" одолел "Сокол" в матче Первой лиги
"Урал" одолел "Сокол" в матче Первой лиги - РИА Новости Спорт, 01.11.2025
"Урал" одолел "Сокол" в матче Первой лиги
Екатеринбургский "Урал" на своем поле обыграл саратовский "Сокол" в матче 17-го тура футбольной Первой лиги. РИА Новости Спорт, 01.11.2025
футбол
спорт
екатеринбург
первая лига
урал
сокол (саратов)
челябинск
спорт, екатеринбург, первая лига, урал, сокол (саратов), челябинск
Футбол, Спорт, Екатеринбург, Первая лига, Урал, Сокол (Саратов), Челябинск
"Урал" одолел "Сокол" в матче Первой лиги

"Урал" обыграл "Сокол" со счетом 2:0 в матче футбольной Первой лиги

© Изображение из открытых источниковЭмблема ФК "Урал"
Эмблема ФК Урал - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© Изображение из открытых источников
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Екатеринбургский "Урал" на своем поле обыграл саратовский "Сокол" в матче 17-го тура футбольной Первой лиги.
Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Виталий Бондарев (15-я минута) и Мартин Секулич (86).
Первая лига
01 ноября 2025 • начало в 14:00
Завершен
Урал
2 : 0
Сокол Саратов
15‎’‎ • Vitaliy Bondarev
86‎’‎ • Martin Sekulic
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Урал" одержал третью победу кряду и, набрав 33 очка, вышел на первое место в турнирной таблице второго по силе дивизиона российского футбола. "Сокол" прервал серию из четырех матчей без поражений и располагается на 16-м месте таблицы с 14 очками.
В следующем матче "Урал" 5 ноября примет "Челябинск", "Сокол" четырьмя днями позднее на выезде встретится с московским "Торпедо".
Футбол
 
Версия 2023.1 Beta
