"Барыс" подписал контракт с экс-форвардом клубов НХЛ
Бывший нападающий клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси Дэвилз" и "Филадельфии Флайерз" Максвелл Уиллман стал игроком астанинского "Барыса",... РИА Новости Спорт, 01.11.2025
Экс-форвард "Нью-Джерси" и "Филадельфии" Уиллман подписал контракт с "Барысом"