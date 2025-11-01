Рейтинг@Mail.ru
"Барыс" подписал контракт с экс-форвардом клубов НХЛ - РИА Новости Спорт, 01.11.2025
Хоккей
 
13:58 01.11.2025 (обновлено: 17:16 01.11.2025)
"Барыс" подписал контракт с экс-форвардом клубов НХЛ
"Барыс" подписал контракт с экс-форвардом клубов НХЛ - РИА Новости Спорт, 01.11.2025
"Барыс" подписал контракт с экс-форвардом клубов НХЛ
Бывший нападающий клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси Дэвилз" и "Филадельфии Флайерз" Максвелл Уиллман стал игроком астанинского "Барыса",... РИА Новости Спорт, 01.11.2025
хоккей
филадельфия флайерз
барыс
баффало сейбрз
национальная хоккейная лига (нхл)
континентальная хоккейная лига (кхл)
спорт
филадельфия флайерз, барыс, баффало сейбрз, национальная хоккейная лига (нхл), континентальная хоккейная лига (кхл), спорт
Хоккей, Филадельфия Флайерз, Барыс, Баффало Сейбрз, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Спорт
"Барыс" подписал контракт с экс-форвардом клубов НХЛ

Экс-форвард "Нью-Джерси" и "Филадельфии" Уиллман подписал контракт с "Барысом"

© Фото : Пресс-служба "Барыса"Хоккеисты клуба "Барыс"
Хоккеисты клуба Барыс - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© Фото : Пресс-служба "Барыса"
Хоккеисты клуба "Барыс". Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Бывший нападающий клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси Дэвилз" и "Филадельфии Флайерз" Максвелл Уиллман стал игроком астанинского "Барыса", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Одностороннее соглашение с 30-летним нападающим рассчитано до 31 мая 2026 года.
Его последней командой была "Ютика Кометс" из Американской хоккейной лиги (АХЛ). В прошлом сезоне Уиллман провел в составе клуба 69 матчей и набрал 30 очков (10 шайб + 20 результативных передач).
Уиллман был выбран на драфте НХЛ в пятом раунде под общим 121-м номером командой "Баффало Сейбрз". Также он выступал на протяжении карьеры в составе "Нью-Джерси" и "Филадельфии". Всего в его активе 38 матчей и 10 очков (7+3) в НХЛ.
Хоккеист Вашингтон Кэпиталз Иван Мирошниченко - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Мирошниченко продлил контракт с "Вашингтоном"
31 октября, 23:04
 
ХоккейФиладельфия ФлайерзБарысБаффало СейбрзНациональная хоккейная лига (НХЛ)КХЛ 2025-2026Спорт
 
