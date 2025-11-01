Теннисист из России обвинил лабораторию Монреаля в нарушении регламента

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Подозреваемый в употреблении запрещенного вещества российский теннисист Алексей Мокров обвинил сотрудников лаборатории Монреаля в нарушении регламента Всемирного антидопингового агентства (WADA), а независимый орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) - в предвзятом отношении к российским спортсменам.
В апреле ITIA сообщил о временном отстранении Мокрова после того, как в его пробе, взятой 26 ноября 2024 года на турнире в Египте, было обнаружено запрещенное вещество нандролон.
Как написал Мокров в своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), лаборатория в Монреале обвинила его в употреблении нандролона, хотя в его пробе была обнаружена концентрация ниже порогового уровня, установленного WADA. В канадской лаборатории якобы провели дополнительный анализ, выявивший внешнее происхождение вещества, которое может вырабатываться организмом человека. Россиянин обратился к опытным международным экспертам из Швейцарии и Израиля, и они пришли к выводу, что лаборатория в Монреале нарушила технический регламент WADA, в результате чего получила ложноположительный результат. Несмотря на это, независимый трибунал, администрируемый лондонской организацией Sport Resolutions, встал на сторону ITIA.
"Важно отметить, что эксперт ITIA и представители канадской лаборатории не отрицали нарушений при проведении анализа. Их аргумент заключался в том, что этап подготовки пробы якобы "не считается" частью анализа. Но по правилам технических документов WADA подготовка пробы - это полноценная часть анализа, и к ней предъявляются такие же строгие требования, как и к остальным этапам. Однако судьи почему-то не учли аргументы наших независимых экспертов и закрыли глаза на нарушения при проведении анализа IRMS", - написал Мокров.
Также теннисист отметил, что ITIA привлекла экспертов, работающих в лабораториях WADA, в связи с чем их нельзя считать независимыми. Кроме того, россиянин сообщил, что юристы ITIA "постоянно упоминали "дело Родченкова".
"Но какое лично я имею отношение к событиям десятилетней давности? Высказывания юристов ITIA просто оскорбительны, недопустимы и еще раз подчеркивают предвзятое отношение к российским спортсменам", - заявил Мокров.
Россиянин также отметил, что планирует обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.
