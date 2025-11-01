https://ria.ru/20251101/sport-2052428355.html
Названа первая звезда октября в НХЛ
Названа первая звезда октября в НХЛ - РИА Новости Спорт, 01.11.2025
Названа первая звезда октября в НХЛ
Американский нападающий "Вегас Голден Найтс" Джек Айкел признан первой звездой октября в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира. РИА Новости Спорт, 01.11.2025
2025-11-01T21:24:00+03:00
2025-11-01T21:24:00+03:00
2025-11-01T22:38:00+03:00
спорт
джек айкел
марк шайфли
виннипег джетс
вегас голден найтс
монреаль канадиенс
национальная хоккейная лига (нхл)
хоккей
спорт, джек айкел, марк шайфли, виннипег джетс, вегас голден найтс, монреаль канадиенс, национальная хоккейная лига (нхл)
Спорт, Джек Айкел, Марк Шайфли, Виннипег Джетс, Вегас Голден Найтс, Монреаль Канадиенс, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Хоккей
Названа первая звезда октября в НХЛ
Нападающего "Вегаса" Айкела признали первой звездой октября в НХЛ