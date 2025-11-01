Рейтинг@Mail.ru
Названа первая звезда октября в НХЛ
01.11.2025
Названа первая звезда октября в НХЛ
Американский нападающий "Вегас Голден Найтс" Джек Айкел признан первой звездой октября в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира. РИА Новости Спорт, 01.11.2025
Хоккеисты "Вегас Голден Найтс" Сергей Барбашев и Джек Айкел
Хоккеисты "Вегас Голден Найтс" Сергей Барбашев и Джек Айкел. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Американский нападающий "Вегас Голден Найтс" Джек Айкел признан первой звездой октября в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира.
В октябре Айкел принял участие в 11 встречах, набрав очки в восьми из них. Всего в первый месяц регулярного чемпионата обладатель Кубка Стэнли 2023 года забросил 8 шайб и отдал 11 голевых передач, он возглавляет таблицу бомбардиров сезона.
Второй звездой месяца стал канадский нападающий "Виннипег Джетс" Марк Шайфли, который с 9 шайбами лидирует в таблице снайперов. Всего в 11 матчах он набрал 18 (9+9) очков.
Третьей звездой признан чешский вратарь "Монреаль Канадиенс" Якуб Добеш, который в октябре выиграл все шесть матчей со своим участием, отразив 93% бросков по своим воротам.
Овечкин накормил болельщиков хлопьями в честь его рекорда
Овечкин накормил болельщиков хлопьями в честь его рекорда
24 сентября
 
Хоккей
 
