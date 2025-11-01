Сорокин поприветствовал сына Овечкина после победы над "Вашингтоном"

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российский хоккеист "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин после победы над клубом "Вашингтон Кэпиталз" поприветствовал сына капитана команды соперника Александра Овечкина.

В ночь на субботу "Айлендерс" обыграли в матче регулярного чемпионата "Вашингтон" (3:1). Сорокин отразил 22 броска, Овечкин не сумел отметиться результативными действиями.

Согласно видеозаписи в соцсети Х, Сорокин, покидая площадку, подъехал к зрителям, где через стекло передал привет сидящему в первом ряду сыну Овечкина.