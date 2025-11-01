СМИ: фанат "Реала" умер во время матча с "Барселоной"

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Израильский болельщик мадридского "Реала" Игаль Бродкин скончался на трибунах после незабитого пенальти во время матча против "Барселоны" в чемпионате Испании по футболу, сообщает sport.es.
26 октября в матче десятого тура чемпионата Испании "Реал" дома обыграл "Барселону" со счетом 2:1. На 52-й минуте встречи французский нападающий "сливочных" Килиан Мбаппе не смог забить пенальти в ворота поляка Войцеха Щенсного, голкипер отразил его удар.
По информации источника, скончавшемуся болельщику было 50 лет. После промаха футболиста Бродкин потерял сознание. Несколько болельщиков сигнализировали стюардам о необходимости остановить матч и оказать помощь пострадавшему фанату. Сообщается, что вратарь "Реала" Тибо Куртуа заметил происходящее на трибунах и обратился к судье, однако игра продолжилась без остановок.
Медицинские службы "Сантьяго Бернабеу" оказали экстренную помощь пострадавшему, после чего его госпитализировали, однако в больнице болельщика не смогли реанимировать, он скончался несколько часов спустя.
