Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Тикнизян попал в сферу интересов ведущих клубов Португалии - РИА Новости Спорт, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
12:22 01.11.2025 (обновлено: 17:38 01.11.2025)
https://ria.ru/20251101/smi-2052284971.html
СМИ: Тикнизян попал в сферу интересов ведущих клубов Португалии
СМИ: Тикнизян попал в сферу интересов ведущих клубов Португалии - РИА Новости Спорт, 01.11.2025
СМИ: Тикнизян попал в сферу интересов ведущих клубов Португалии
Бывший футболист московских ЦСКА и "Локомотива" Наир Тикнизян, ныне выступающий в составе сербской "Црвены Звезды", попал в сферу интересов португальских клубов РИА Новости Спорт, 01.11.2025
2025-11-01T12:22:00+03:00
2025-11-01T17:38:00+03:00
футбол
спорт
наир тикнизян
локомотив (москва)
црвена звезда
порту
бенфика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036412827_173:82:1287:709_1920x0_80_0_0_251f4bb2dd6e53b6902411ce43e59f3b.jpg
/20251031/latsio-2051983089.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036412827_0:0:1311:984_1920x0_80_0_0_98356ec4068db4b4f0842a285ceb3c6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, наир тикнизян, локомотив (москва), црвена звезда, порту, бенфика
Футбол, Спорт, Наир Тикнизян, Локомотив (Москва), Црвена Звезда, Порту, Бенфика
СМИ: Тикнизян попал в сферу интересов ведущих клубов Португалии

Журналист Конур: экс-футболист ЦСКА Тикнизян заинтересовал "Порту" и "Бенфики"

© Фото : Соцсети футбольного клуба "Црвена Звезда" Наир Тикнизян
 Наир Тикнизян - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© Фото : Соцсети футбольного клуба "Црвена Звезда"
Наир Тикнизян. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Бывший футболист московских ЦСКА и "Локомотива" Наир Тикнизян, ныне выступающий в составе сербской "Црвены Звезды", попал в сферу интересов португальских клубов "Порту" и "Бенфики", сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х.
По информации источника, оба португальских клуба активно следят за 26-летним защитником сборной Армении. Скауты "Порту" и "Бенфики" 23 октября присутствовали на матче Лиги Европы против португальской "Браги" (0:2). В этой встрече Тикнизян провел на поле все 90 минут и не отметился результативными действиями.
Тикнизян перешел в "Црвену Звезду" из "Локомотива" 1 июля, подписав трехлетний контракт. В конце сентября он стал гражданином Сербии.
В сезоне-2025/26 Тикнизян принял участие в 16 матчах в различных турнирах, отдав одну голевую передачу.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
"Лацио" и "Пиза" сыграли вничью в матче чемпионата Италии по футболу
31 октября, 00:47
 
ФутболСпортНаир ТикнизянЛокомотив (Москва)Црвена ЗвездаПортуБенфика
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    3-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    3-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    5
    4
  • Футбол
    2-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала