СМИ: Тикнизян попал в сферу интересов ведущих клубов Португалии

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Бывший футболист московских ЦСКА и "Локомотива" Наир Тикнизян, ныне выступающий в составе сербской "Црвены Звезды", попал в сферу интересов португальских клубов "Порту" и "Бенфики", сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х.
По информации источника, оба португальских клуба активно следят за 26-летним защитником сборной Армении. Скауты "Порту" и "Бенфики" 23 октября присутствовали на матче Лиги Европы против португальской "Браги" (0:2). В этой встрече Тикнизян провел на поле все 90 минут и не отметился результативными действиями.
Тикнизян перешел в "Црвену Звезду" из "Локомотива" 1 июля, подписав трехлетний контракт. В конце сентября он стал гражданином Сербии.
В сезоне-2025/26 Тикнизян принял участие в 16 матчах в различных турнирах, отдав одну голевую передачу.
