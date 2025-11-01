СМИ: Тикнизян попал в сферу интересов ведущих клубов Португалии

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Бывший футболист московских ЦСКА и "Локомотива" Наир Тикнизян, ныне выступающий в составе сербской "Црвены Звезды", попал в сферу интересов португальских клубов "Порту" и "Бенфики", сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х.