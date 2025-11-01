Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил "Матч ТВ" с десятилетием
01.11.2025
Путин поздравил "Матч ТВ" с десятилетием
Путин поздравил "Матч ТВ" с десятилетием
россия, владимир путин, матч тв
Россия, Владимир Путин, Матч ТВ
Презентация телеканала "Матч ТВ"
Презентация телеканала "Матч ТВ". Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив телеканала "Матч ТВ" с 10-летним юбилеем, выразив уверенность, что канал продолжит реализовывать медиапроекты, которые приобщают людей к ценностям здорового образа жизни, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«
"Матч ТВ", вещание которого началось 1 ноября 2015 года, успешно пополнил линейку федеральных телеканалов, с первых выпусков заявил о себе как о ведущем спортивном СМИ, привлек внимание широкой зрительской аудитории. За прошедшее время вы наработали солидный опыт трансляций важнейших международных состязаний и национальных турниров, создали яркую палитру познавательных передач и документальных фильмов", - говорится в послании.
Российский лидер подчеркнул, что особый интерес вызывают программы, гостями которых становятся известные комментаторы и аналитики, тренеры и атлеты.
"Без сомнения, популярность "Матч ТВ" – результат слаженного, творческого труда вашего талантливого коллектива. Уверен, что вы и впредь будете беречь и совершенствовать лучшие профессиональные традиции, реализовывать медиапроекты, которые приобщают людей к ценностям здорового образа жизни, вдохновляют подрастающее поколение активно заниматься спортом и добиваться поставленных целей", - добавил президент.
Путин пожелал коллективу телеканала смело идти вперед, а также всего самого доброго.
Путин назвал Первый канал одним из лидеров отечественного телеэфира
1 апреля, 10:03
Путин назвал Первый канал одним из лидеров отечественного телеэфира
1 апреля, 10:03
 
РоссияВладимир ПутинМатч ТВ
 
