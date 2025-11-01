https://ria.ru/20251101/putin-2052260362.html
Путин поздравил "Матч ТВ" с десятилетием
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив телеканала "Матч ТВ" с 10-летним юбилеем, выразив уверенность, что канал продолжит реализовывать медиапроекты, которые приобщают людей к ценностям здорового образа жизни, соответствующая телеграмма
опубликована на сайте Кремля.
«
"Матч ТВ", вещание которого началось 1 ноября 2015 года, успешно пополнил линейку федеральных телеканалов, с первых выпусков заявил о себе как о ведущем спортивном СМИ, привлек внимание широкой зрительской аудитории. За прошедшее время вы наработали солидный опыт трансляций важнейших международных состязаний и национальных турниров, создали яркую палитру познавательных передач и документальных фильмов", - говорится в послании.
Российский лидер подчеркнул, что особый интерес вызывают программы, гостями которых становятся известные комментаторы и аналитики, тренеры и атлеты.
"Без сомнения, популярность "Матч ТВ" – результат слаженного, творческого труда вашего талантливого коллектива. Уверен, что вы и впредь будете беречь и совершенствовать лучшие профессиональные традиции, реализовывать медиапроекты, которые приобщают людей к ценностям здорового образа жизни, вдохновляют подрастающее поколение активно заниматься спортом и добиваться поставленных целей", - добавил президент.
Путин
пожелал коллективу телеканала смело идти вперед, а также всего самого доброго.