Погба получил травму на тренировке "Монако"

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Не сыгравший ни одного матча после истечения дисквалификации полузащитник футбольного клуба "Монако" Поль Погба получил травму, подвернув голеностоп на тренировке, написал журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети X.
Погба 32 года, он перешел в "Монако" летом, подписав контракт до 30 июня 2027 года, но не провел ни одного матча в текущем сезоне из-за проблем со здоровьем.
Француз был временно отстранен от футбола в сентябре 2023 года после проваленного допинг-теста. В феврале 2024-го Погба дисквалифицировали на четыре года. После апелляции срок был сокращен до полутора лет. Он возобновил тренировки в январе 2025 года.
Ранее Погба выступал за английский "Манчестер Юнайтед" и итальянский "Ювентус", который расторг контракт с футболистом в декабре 2024 года. На счету Погба 91 матч и 11 голов в составе сборной Франции, с которой он выиграл чемпионат мира 2018 года в России, Лигу наций сезона-2020/21 и стал серебряным призером Евро-2016.
