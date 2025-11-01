Погба получил травму на тренировке "Монако"

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Не сыгравший ни одного матча после истечения дисквалификации полузащитник футбольного клуба "Монако" Поль Погба получил травму, подвернув голеностоп на тренировке, написал журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети X.

Француз был временно отстранен от футбола в сентябре 2023 года после проваленного допинг-теста. В феврале 2024-го Погба дисквалифицировали на четыре года. После апелляции срок был сокращен до полутора лет. Он возобновил тренировки в январе 2025 года.