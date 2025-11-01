https://ria.ru/20251101/nkhl-2052245363.html
"Анахайм" обыграл дома "Детройт" в матче НХЛ
Клуб "Анахайм Дакс" обыграл "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 01.11.2025
"Анахайм" обыграл дома "Детройт" в матче НХЛ
