"Анахайм" обыграл дома "Детройт" в матче НХЛ
Хоккей
Хоккей
 
07:58 01.11.2025
"Анахайм" обыграл дома "Детройт" в матче НХЛ
"Анахайм" обыграл дома "Детройт" в матче НХЛ
Клуб "Анахайм Дакс" обыграл "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 01.11.2025
"Анахайм" обыграл дома "Детройт" в матче НХЛ

"Анахайм" обыграл "Детройт" в матче регулярного чемпионата НХЛ

Российский защитник "Анахайм Дакс" Павел Минтюков
Российский защитник Анахайм Дакс Павел Минтюков
© Фото : Пресс-служба "Анахайма"
Российский защитник "Анахайм Дакс" Павел Минтюков. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Клуб "Анахайм Дакс" обыграл "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Анахайме завершилась со счетом 5:2 (2:1, 1:1, 2:0) в пользу хозяев, у которых отличились Трой Терри (5-я и 58-я минуты), Лео Карлссон (13), Мэйсон Мактавиш (27) и Крис Крайдер (41). В составе гостей шайбы забросили Лукас Рэймонд (9) и Алекс Дебринкэт (36).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
01 ноября 2025 • начало в 05:00
Завершен
Анахайм
5 : 2
Детройт
04:53 • Трой Терри
(Дрю Хеллесон, Лео Карлссон)
12:24 • Лео Карлссон
(Трой Терри, Джейкоб Труба)
26:35 • Мейсон Мактавиш
(Олен Зеллвегер, Каттер Готье)
40:55 • Крис Крайдер
(Каттер Готье, Лео Карлссон)
57:28 • Трой Терри
(Лео Карлссон)
08:19 • Лукас Рэймонд
(Дилан Ларкин, Алекс Дебринкэт)
35:25 • Алекс Дебринкэт
(Лукас Рэймонд, Мориц Сейдер)
"Анахайм" с 13 очками занимает четвертое место в таблице Тихоокеанского дивизиона, "Детройт" (16 очков) располагается на второй строчке в Атлантическом дивизионе.
Хоккеист Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
"Вашингтон" потерпел третье поражение подряд, Овечкин снова не забил
