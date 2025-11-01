"Салават Юлаев" подписал нового вратаря

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Уфимский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с вратарем Ильей Коноваловым.

Соглашение с 27-летним голкипером рассчитано до конца сезона. В прошлом сезоне Коновалов выступал в составе владивостокского "Адмирала", куда в 2024 году перешел из московского "Динамо" в результате обмена.

Коновалов является одним из пяти вратарей в истории лиги, которому удалось отметиться заброшенной шайбой, а также вторым, кому удалось сделать это прямым броском. В январе 2023 года он забросил шайбу в ворота нижегородского "Торпедо".