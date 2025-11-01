Рейтинг@Mail.ru
11:48 01.11.2025 (обновлено: 17:39 01.11.2025)
"Салават Юлаев" подписал нового вратаря
Илья Коновалов. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Уфимский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с вратарем Ильей Коноваловым.
Соглашение с 27-летним голкипером рассчитано до конца сезона. В прошлом сезоне Коновалов выступал в составе владивостокского "Адмирала", куда в 2024 году перешел из московского "Динамо" в результате обмена.
Коновалов является одним из пяти вратарей в истории лиги, которому удалось отметиться заброшенной шайбой, а также вторым, кому удалось сделать это прямым броском. В январе 2023 года он забросил шайбу в ворота нижегородского "Торпедо".
До "Динамо" голкипер выступал в КХЛ за ярославский "Локомотив". Всего на его счету 239 матчей в КХЛ, 109 побед, 22 шатаута и 5 очков (1+4).
Семен Вязовой - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Шатаут Вязового помог "Салавату Юлаеву" одержать пятую победу подряд в КХЛ
31 октября, 19:34
 
ХоккейСпортИлья КоноваловСалават ЮлаевКХЛ 2025-2026
 
