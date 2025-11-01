https://ria.ru/20251101/konovalov-2052275821.html
"Салават Юлаев" подписал нового вратаря
Уфимский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с вратарем Ильей Коноваловым. РИА Новости Спорт, 01.11.2025
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Уфимский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с вратарем Ильей Коноваловым.
Соглашение с 27-летним голкипером рассчитано до конца сезона. В прошлом сезоне Коновалов выступал в составе владивостокского "Адмирала", куда в 2024 году перешел из московского "Динамо" в результате обмена.
Коновалов является одним из пяти вратарей в истории лиги, которому удалось отметиться заброшенной шайбой, а также вторым, кому удалось сделать это прямым броском. В январе 2023 года он забросил шайбу в ворота нижегородского "Торпедо".
До "Динамо" голкипер выступал в КХЛ за ярославский "Локомотив". Всего на его счету 239 матчей в КХЛ, 109 побед, 22 шатаута и 5 очков (1+4).