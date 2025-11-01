"Колорадо" выиграл у "Вегаса" в матче НХЛ

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. "Колорадо Эвеланш" нанес поражение "Вегас Голден Найтс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Парадайсе и завершилась победой "Колорадо" со счетом 4:2 (1:0, 1:0, 2:2). Шайбы за "Эвеланш" забросили Мартин Нечас (1-я минута), Брок Нельсон (25), Брент Бёрнс (51) и Кейл Макар (59). За "Вегас" отличились Томаш Гертл (43) и Митч Марнер (53).
31 октября 2025 • начало в 23:00
Завершен
42:51 • Томаш Гертл
52:01 • Митчелл Марнер
00:41 • Мартин Некаш
(Кэйл Макар, Девон Тоус)
24:32 • Брок Нельсон
50:11 • Брент Бернс
58:22 • Кэйл Макар
Российские нападающие Валерий Ничушкин и Захар Бардаков, представляющие "Колорадо", а также Иван Барбашев и Павел Дорофеев из "Вегаса" результативными действиями не отметились.
Обладатель приза "Джеймс Норрис Трофи" 2017 года, вручаемого лучшему защитнику сезона, Бёрнс забросил свою первую шайбу в составе "Колорадо".
"Колорадо" (18 очков) возглавил таблицу Центрального дивизиона. "Вегас" (15) остается лидером Тихоокеанского дивизиона.
