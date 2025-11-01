Рейтинг@Mail.ru
"Колорадо" выиграл у "Вегаса" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
01:52 01.11.2025
https://ria.ru/20251101/kolorado-2052227873.html
"Колорадо" выиграл у "Вегаса" в матче НХЛ
"Колорадо" выиграл у "Вегаса" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 01.11.2025
"Колорадо" выиграл у "Вегаса" в матче НХЛ
"Колорадо Эвеланш" нанес поражение "Вегас Голден Найтс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 01.11.2025
2025-11-01T01:52:00+03:00
2025-11-01T01:52:00+03:00
хоккей
спорт
брент бернс
мартин нечас
брок нельсон
колорадо эвеланш
вегас голден найтс
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/01/1943242379_403:0:1986:890_1920x0_80_0_0_e1f6c7161f044e4510faeac1d7bd580f.jpg
/20251031/miroshnichenko-2052217499.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/01/1943242379_373:0:1910:1153_1920x0_80_0_0_9af87ccfaa0f5130abccc1ada48b0b65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, брент бернс, мартин нечас, брок нельсон, колорадо эвеланш, вегас голден найтс, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Брент Бернс, Мартин Нечас, Брок Нельсон, Колорадо Эвеланш, Вегас Голден Найтс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
"Колорадо" выиграл у "Вегаса" в матче НХЛ

"Колорадо" выиграл у "Вегаса" в матче НХЛ, Дорофеев и Ничушкин очков не набрали

© Фото : twitter.com/avalancheХоккеист "Колорадо Эвеланш" Валерий Ничушкин празднует гол
Хоккеист Колорадо Эвеланш Валерий Ничушкин празднует гол - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© Фото : twitter.com/avalanche
Читать в
Дзен
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. "Колорадо Эвеланш" нанес поражение "Вегас Голден Найтс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Парадайсе и завершилась победой "Колорадо" со счетом 4:2 (1:0, 1:0, 2:2). Шайбы за "Эвеланш" забросили Мартин Нечас (1-я минута), Брок Нельсон (25), Брент Бёрнс (51) и Кейл Макар (59). За "Вегас" отличились Томаш Гертл (43) и Митч Марнер (53).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
31 октября 2025 • начало в 23:00
Завершен
Вегас
2 : 4
Колорадо
42:51 • Томаш Гертл
(Ши Теодор, Митчелл Марнер)
52:01 • Митчелл Марнер
(Томаш Гертл, Бен Хаттон)
00:41 • Мартин Некаш
(Кэйл Макар, Девон Тоус)
24:32 • Брок Нельсон
(Джек Дрери)
50:11 • Брент Бернс
(Мартин Некаш)
58:22 • Кэйл Макар
(Мартин Некаш, Натан Маккиннон)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российские нападающие Валерий Ничушкин и Захар Бардаков, представляющие "Колорадо", а также Иван Барбашев и Павел Дорофеев из "Вегаса" результативными действиями не отметились.
Обладатель приза "Джеймс Норрис Трофи" 2017 года, вручаемого лучшему защитнику сезона, Бёрнс забросил свою первую шайбу в составе "Колорадо".
"Колорадо" (18 очков) возглавил таблицу Центрального дивизиона. "Вегас" (15) остается лидером Тихоокеанского дивизиона.
Хоккеист Вашингтон Кэпиталз Иван Мирошниченко - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Мирошниченко продлил контракт с "Вашингтоном"
31 октября, 23:04
 
ХоккейСпортБрент БернсМартин НечасБрок НельсонКолорадо ЭвеланшВегас Голден НайтсНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    3-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    3-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    5
    4
  • Футбол
    2-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала