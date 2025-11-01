Хоккеист "Айлендерса" назвал игру Сорокина феноменальной

Рейтинг@Mail.ru
13:34 01.11.2025 (обновлено: 17:15 01.11.2025)
спорт, илья сорокин, бо хорват, нью-йорк айлендерс, вашингтон кэпиталз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Илья Сорокин, Бо Хорват, Нью-Йорк Айлендерс, Вашингтон Кэпиталз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
© Фото : Пресс-служба "Айлендерс"Илья Сорокин
Илья Сорокин - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© Фото : Пресс-служба "Айлендерс"
Илья Сорокин. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Канадский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс" Бо Хорват заявил, что российский вратарь команды Илья Сорокин показал феноменальную игру в матче регулярного чемпионата против "Вашингтон Кэпиталз".
В ночь на субботу "Айлендерс" обыграли в матче регулярного чемпионата "Вашингтон" (3:1). Сорокин отразил 22 броска и был признан второй звездой встречи.
«
"Прежде всего, Илья сегодня был феноменальным, ему удавалось удерживать нас в игре. Без него в первом периоде, очевидно, мы бы не стояли здесь довольные игрой. Так что он выступил блестяще, дав нам время встряхнуться в сложном матче второй день подряд", - приводит слова Хорвата официальный сайт НХЛ.
Хоккеист Нью-Йорк Айлендерс Александр Романов - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Хоккеист "Айлендерс" Романов восстановился от травмы и вернулся в состав
30 октября, 21:04
 
ХоккейСпортИлья СорокинБо ХорватНью-Йорк АйлендерсВашингтон КэпиталзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
