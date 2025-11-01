Рейтинг@Mail.ru
"Бавария" без Кейна и Олисе в старте разгромила "Байер" в Бундеслиге - РИА Новости Спорт, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:45 01.11.2025 (обновлено: 23:01 01.11.2025)
https://ria.ru/20251101/futbol-2052437541.html
"Бавария" без Кейна и Олисе в старте разгромила "Байер" в Бундеслиге
"Бавария" без Кейна и Олисе в старте разгромила "Байер" в Бундеслиге - РИА Новости Спорт, 01.11.2025
"Бавария" без Кейна и Олисе в старте разгромила "Байер" в Бундеслиге
Мюнхенская "Бавария" одержала победу над леверкузенским "Байером" в матче девятого тура чемпионата Германии по футболу. РИА Новости Спорт, 01.11.2025
2025-11-01T22:45:00+03:00
2025-11-01T23:01:00+03:00
футбол
спорт
серж гнабри
лоик баде
гарри кейн
байер 04
бавария
бундеслига
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006093537_0:65:1080:673_1920x0_80_0_0_599c15c211e244f8966130ff5ef48070.jpg
/20251030/pszh-2051910734.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006093537_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_e07d80ecbe4702a43a8636e2ca1b0a0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, серж гнабри, лоик баде, гарри кейн, байер 04, бавария, бундеслига
Футбол, Спорт, Серж Гнабри, Лоик Баде, Гарри Кейн, Байер 04, Бавария, Бундеслига
"Бавария" без Кейна и Олисе в старте разгромила "Байер" в Бундеслиге

"Байер" был разгромлен "Баварией" в матче девятого тура чемпионата Германии

© Соцсети вратаряМануэль Нойер
Мануэль Нойер - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© Соцсети вратаря
Читать в
Дзен
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Мюнхенская "Бавария" одержала победу над леверкузенским "Байером" в матче девятого тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча в Мюнхене завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Мячи забили Серж Гнабри (25-я минута) и Николас Джексон (31). На 44-й минуте защитник "Байера" Лоик Баде отметился автоголом.
Бундеслига
01 ноября 2025 • начало в 20:30
Завершен
Бавария
3 : 0
Байер
25‎’‎ • Серж Гнабри
(Том Бисхоф)
31‎’‎ • Николас Джексон
(Конрад Лаймер)
44‎’‎ • Лоик Баде (А)
Календарь Турнирная таблица История встреч
На скамейке запасных матч начали футболисты "Баварии" Гарри Кейн, Майкл Олисе и Луис Диас, они вышли на замену на 59-й минуте.
"Бавария" выиграла все девять матчей со старта чемпионата. Команда Венсана Компани, набрав 27 очков, лидирует в турнирной таблице. "Байер" (17) занимает пятую строчку.
Эмблема французского ПСЖ - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Игрок основы "ПСЖ" пропустит из-за травмы матч против "Баварии"
30 октября, 17:41
 
ФутболСпортСерж ГнабриЛоик БадеГарри КейнБайер 04БаварияБундеслига
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    3-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    3-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    5
    4
  • Футбол
    2-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала