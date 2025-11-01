https://ria.ru/20251101/futbol-2052437541.html
"Бавария" без Кейна и Олисе в старте разгромила "Байер" в Бундеслиге
"Бавария" без Кейна и Олисе в старте разгромила "Байер" в Бундеслиге - РИА Новости Спорт, 01.11.2025
"Бавария" без Кейна и Олисе в старте разгромила "Байер" в Бундеслиге
Мюнхенская "Бавария" одержала победу над леверкузенским "Байером" в матче девятого тура чемпионата Германии по футболу. РИА Новости Спорт, 01.11.2025
"Бавария" без Кейна и Олисе в старте разгромила "Байер" в Бундеслиге
"Байер" был разгромлен "Баварией" в матче девятого тура чемпионата Германии