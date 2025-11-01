https://ria.ru/20251101/dinamo-2052411158.html
Махачкалинское "Динамо" обыграло "Крылья Советов" в матче РПЛ
Махачкалинское "Динамо" обыграло "Крылья Советов" в матче РПЛ - РИА Новости, 01.11.2025
Махачкалинское "Динамо" обыграло "Крылья Советов" в матче РПЛ
Махачкалинское "Динамо" дома нанесло поражение самарским "Крыльям Советов" в матче 14-го тура чемпионата России по футболу. РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T19:47:00+03:00
2025-11-01T19:47:00+03:00
2025-11-01T20:05:00+03:00
футбол
спорт
динамо москва
анжи
крылья советов
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817700412_0:0:2561:1440_1920x0_80_0_0_15c2bf60042b42a6c39002c4448c7ffc.jpg
/20251101/loko-2052405249.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817700412_9:0:2281:1704_1920x0_80_0_0_10dbde9be129388a13f3c2299ab3975b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, динамо москва, анжи, крылья советов, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Динамо Москва, Анжи, Крылья Советов, Российская премьер-лига (РПЛ)
Махачкалинское "Динамо" обыграло "Крылья Советов" в матче РПЛ
Махачкалинское "Динамо" нанесло поражение "Крыльям Советов" в матче РПЛ