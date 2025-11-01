Рейтинг@Mail.ru
Махачкалинское "Динамо" обыграло "Крылья Советов" в матче РПЛ
Футбол
 
19:47 01.11.2025 (обновлено: 20:05 01.11.2025)
Махачкалинское "Динамо" обыграло "Крылья Советов" в матче РПЛ
Махачкалинское "Динамо" обыграло "Крылья Советов" в матче РПЛ - РИА Новости, 01.11.2025
Махачкалинское "Динамо" обыграло "Крылья Советов" в матче РПЛ
Махачкалинское "Динамо" дома нанесло поражение самарским "Крыльям Советов" в матче 14-го тура чемпионата России по футболу. РИА Новости, 01.11.2025
Махачкалинское "Динамо" обыграло "Крылья Советов" в матче РПЛ

Махачкалинское "Динамо" нанесло поражение "Крыльям Советов" в матче РПЛ

© пресс-служба ФК "Динамо" МахачкалаФутболисты махачкалинского "Динамо"
Футболисты махачкалинского Динамо - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© пресс-служба ФК "Динамо" Махачкала
Футболисты махачкалинского "Динамо". Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Махачкалинское "Динамо" дома нанесло поражение самарским "Крыльям Советов" в матче 14-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча прошла в Каспийске на "Анжи Арене" и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Мячи забили Хуссем Эддин Мрезиг (5-я минута) и Эль Мехди Эль-Мубарик (78).
Российская премьер-лига (РПЛ)
01 ноября 2025 • начало в 17:45
Завершен
Динамо Махачкала
2 : 0
Крылья Советов
05‎’‎ • Хуссем Мрезиг
(Мохамед Аззи)
78‎’‎ • Эль Мехди Эль-Мубарик
(Гамид Агаларов)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Махачкалинцы прервали серию из шести матчей без побед в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ). "Крылья Советов" не побеждают на протяжении шести туров.
"Динамо" (14 очков) поднялось на 11-е место в турнирной таблице РПЛ, сместив самарскую команду (13) на 12-ю строчку.
В следующем туре "Динамо" примет столичный ЦСКА 8 ноября, а "Крылья Советов" днем позднее дома сыграют с петербургским "Зенитом".
Футбол. РПЛ. Матч Торпедо - Локомотив - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
"Зенит" и "Локомотив" назвали составы на матч РПЛ
1 ноября, 19:17
 
ФутболСпортДинамо МоскваАнжиКрылья СоветовРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
 
Заголовок открываемого материала