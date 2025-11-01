Бублик разбил ракетку по ходу полуфинала "Мастерса" в Париже

Рейтинг@Mail.ru
18:04 01.11.2025 (обновлено: 18:05 01.11.2025)
Казахстанский теннисист Александр Бублик сломал ракетку по ходу полуфинального матча "Мастерса" в Париже против представителя Канады Феликса Оже-Альяссима.
спорт, париж, казахстан, канада, александр бублик, феликс оже-альяссим, тейлор фриц, ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
Теннис, Спорт, Париж, Казахстан, Канада, Александр Бублик, Феликс Оже-Альяссим, Тейлор Фриц, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Казахстанский теннисист Александр Бублик сломал ракетку по ходу полуфинального матча "Мастерса" в Париже против представителя Канады Феликса Оже-Альяссима.
После выигранного гейма на подаче соперника во втором сете Бублик проиграл следующий гейм, который был уже на его подаче. Счет стал 2:1 в пользу представителя Казахстана (первый сет - 7:6 (7:3) в пользу канадца).
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Rolex Paris Masters
01 ноября 2025 • начало в 16:40
Завершен
Феликс Оже-Альяссим
2 : 07:66:4
Александр Бублик
Календарь Турнирная таблица История встреч
После этого Бублик на эмоциях вдребезги разбил ракетку об корт, за что получил предупреждение от судьи на вышке. На протяжении матча Бублик также неоднократно нецензурно выражался после проигранных розыгрышей.
Бублик впервые играет в полуфинале турнира серии "Мастерс" в своей карьере. Ранее представитель Казахстана по ходу турнира обыграл четвертую ракетку мира американца Тейлора Фрица и шестого номера рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) австралийца Алекса де Минаура.
ТеннисСпортПарижКазахстанКанадаАлександр БубликФеликс Оже-АльяссимТейлор ФрицАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
 
