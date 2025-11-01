Бублик разбил ракетку по ходу полуфинала "Мастерса" в Париже

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Казахстанский теннисист Александр Бублик сломал ракетку по ходу полуфинального матча "Мастерса" в Париже против представителя Канады Феликса Оже-Альяссима.

После выигранного гейма на подаче соперника во втором сете Бублик проиграл следующий гейм, который был уже на его подаче. Счет стал 2:1 в пользу представителя Казахстана (первый сет - 7:6 (7:3) в пользу канадца).

После этого Бублик на эмоциях вдребезги разбил ракетку об корт, за что получил предупреждение от судьи на вышке. На протяжении матча Бублик также неоднократно нецензурно выражался после проигранных розыгрышей.