Дортмундская "Боруссия" обыграла "Аугсбург" в матче Бундеслиги
Дортмундская "Боруссия" обыграла на выезде "Аугсбург" в матче девятого тура чемпионата Германии по футболу. РИА Новости Спорт, 01.11.2025
2025-11-01T00:28:00+03:00
футбол
спорт
серу гирасси
боруссия (дортмунд)
аугсбург
гамбург
бундеслига
