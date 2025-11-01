Рейтинг@Mail.ru
Дортмундская "Боруссия" обыграла "Аугсбург" в матче Бундеслиги
Футбол
 
00:28 01.11.2025
Дортмундская "Боруссия" обыграла "Аугсбург" в матче Бундеслиги
Дортмундская "Боруссия" обыграла "Аугсбург" в матче Бундеслиги
Дортмундская "Боруссия" обыграла на выезде "Аугсбург" в матче девятого тура чемпионата Германии по футболу. РИА Новости Спорт, 01.11.2025
спорт, серу гирасси, боруссия (дортмунд), аугсбург, гамбург, бундеслига
Футбол, Спорт, Серу Гирасси, Боруссия (Дортмунд), Аугсбург, Гамбург, Бундеслига
Дортмундская "Боруссия" обыграла "Аугсбург" в матче Бундеслиги

Дортмундская "Боруссия" обыграла "Аугсбург" в чемпионате Германии по футболу

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Дортмундская "Боруссия" обыграла на выезде "Аугсбург" в матче девятого тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча прошла в Аугсбурге и завершилась победой "Боруссии" со счетом 1:0. Единственный мяч забил Серу Гирасси (37).
"Боруссия" (20 очков) поднялась на второе место в турнирной таблице Бундеслиги. "Аугсбург" (7) располагается на 15-й строчке.
В следующем туре "Боруссия" в гостях сыграет с "Гамбургом" 8 ноября, "Аугсбург" на следующий день на выезде встретится со "Штутгартом".
Бундеслига
31 октября 2025 • начало в 22:30
Завершен
Аугсбург
0 : 1
Боруссия Д
37‎’‎ • Серу Гирасси
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
Футбол Спорт Серу Гирасси Боруссия (Дортмунд) Аугсбург Гамбург Бундеслига
 
