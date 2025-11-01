"Гора-людоед" убила элиту альпинизма России: трагедия из-за детской ошибки

Они отлично знали "гору-людоеда", но были настолько самоуверенны, что штурмовали ее изможденными и обмороженными. РИА Новости Спорт рассказывает о массовой смерти настоящих звезд российского альпинизма.

"Крыша рухнула до самой земли"

Восьмитысячник Дхаулагири не самый высокий (8167 м – 7-й в списке), но очень сложный, альпинисты его не особо любят. Постоянные лавины, отвесные скалы, опасные перевалы, а еще и непредсказуемые перепады температур. Смертность – около 16%. То есть домой не возвращается каждый шестой.

"Снежного барса" Александра Душейко привлекала автономность похода в столь удаленном районе Гималаев. Требования к кандидатам в экспедицию были самые строгие: опыт спортивных восхождений на 7000 м и выше, квалификация для покорения восьмитысячника без кислорода.

В группу вошло 15 человек, которые разбились на команды, но находились в постоянном взаимодействии. Особое внимание уделили средствам связи: купили комплекс Starlinkи мощный генератор. Для контроля извне имели при себе два спутниковых трекера.

В начале сентября 2024 года все участники собрались в Катманду. Закупились провизией, наняли повара-шерпу и караван лошадей, чтобы облегчить путь до базового лагеря. А на высоте 4700 м поняли, что оказались в полном одиночестве. Но в этом и заключалась главная суть экспедиции – расчет только на свои силы.

По разным причинам к концу месяца от восхождения отказалось шесть человек. В конце сентября команду накрыл сильнейший снегопад, откапываться приходилось каждый час. Осадки сломали кухонную палатку, которая, по словам Алексенко, "по прочности не уступает современным каркасным домам".

« "Кухню, она же кают-компания, занесло по самую крышу, в результате под тяжестью снега крыша провалилась до самой земли, половину алюминиевых стоек погнуло, а другую половину поломало, - вспоминал Душейко. - Ребят в палатках тоже занесло. Троих пришлось откапывать, чтобы они смогли выйти".

"Адская пахота, не успеваем восстанавливаться"

Продолжать восхождение в таких условиях – неоправданный риск. Группа решила дождаться, когда скалы прогреются и скинут лавины. К тому моменту опытнейший Владимир Переседов повредил ногу во время камнепада и на вертолете был эвакуирован в Катманду.

Группа из восьми человек дождалась улучшения погоды и пошла дальше испытывать Дхаулагири. "Пахота просто адская, не успеваем восстанавливаться", - жаловался руководитель команды. 3 октября альпинисты планировали дойти до штурмового лагеря на 7400 м, но Душейко высказывал серьезные опасения: "Не уверен, что нам с ребятами хватит сил".

До последней точки перед штурмом добрались 4 октября, после чего нужен был дневной отдых, но Алексенко и Артем Ценцевицкий решили идти на пик сразу после пяти суток тяжелой работы. Стартовали в половину пятого утра, а после обеда двойка достигла цели. Вернувшись в лагерь, Алексенко узнал, что остальная часть группы запланировала выход на два часа ночи. Но порывы ветра не позволяли начать штурм, старт переносился несколько раз.

« "Мы с Ценцевицким проснулись от своего будильника в 6:00. По шуму и негодованию в соседних палатках поняли: ребята проспали и только теперь собираются. Особенно сильно запомнилась фраза Саши Душейко: "Как можно быть такими чудаками на букву "м", чтобы проспать выход на гору после дня отдыха?"

Вышли только в 7 утра, а на 7800 сошел Валерий Шамало, частично отморозивший конечности: "Я понял, что мы придем на вершину уже где-то к ночи и предстоит ночной спуск. Мне показалось, что склон крутой и опасный, трудно задерживаться. Сильный порывистый ветер ночью может сбить с ног. Сказал ребятам, что опасаюсь идти в таких условиях".

"У нас все нормально", сказал и исчез

И Шамало, и Алексенко после 16:00 начали по рации уговаривать Шумейко и его группу развернуться. Но пятерка альпинистов вышла на связь только в 23:00, сообщив, что штурм завершился неудачей, и они спускаются вниз. "У нас все нормально", - это были последние слова Шумейко по радиосвязи.

Шамало прождал в лагере всю ночь и утро. Сначала видел отблески фонарей на вершине, затем связь оборвалась окончательно. Он самостоятельно спустился на 6100 м, а Алексенко с Ценцевицким начали спасательную операцию. Оказалось, что страховка подразумевала только эвакуацию, но никак не поиск пропавших. Пришлось объявлять срочный сбор денег и заказывать вертолет.

8 октября уже через 20 минут после вылета Алексенко ждала ужасающая находка. На склоне лежало пять тел. Никаких признаков жизни. Оказалось, что они все двигались в одной связке. И, судя по всему, сорвались из-за сильного ветра. Пролетели около тысячи метров вниз. "Если бы они шли в связках по трое, то кто-то остался бы жив, а так один утянул всех", - анализировал альпинист Павел Чистяков.

В Россию тела доставили через неделю. Федерация альпинизма России признало ошибочным способ передвижения и средств страховки "в условиях переутомления группы, наступившего вследствие неверно выбранной тактики восхождения, недостаточной акклиматизации при отсутствии должного медицинского контроля, а также неполного учета сложных погодных условий".