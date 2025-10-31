Российский спорт выиграл суд на Западе: но произвол продолжается

Спортивный арбитражный суд (CAS) аннулировал решение Международной федерации санного спорта (FIL) запретить российским саночникам выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. РИА Новости Спорт разъясняет, смогут ли теперь наши спортсмены поехать на Олимпиаду.

Запрета нет, но почему остается отстранение?

В слушаниях в CAS, которые прошли 24 октября, FIL заявила, что решение о запрете россиянам участвовать в турнирах является не дискриминацией по национальному признаку, а исключительно мерой для обеспечения безопасности. Однако судьи постановили, что эти самые меры можно просто усилить – а полное исключение российских атлетов не является адекватным методом для достижения этой цели. По этой причине запрет россиянам выступать в международных турнирах в нейтральном статусе CAS аннулировал.

Но это единственное положительное для нашей стороны решение CAS. И по сути оно на данный момент ничего не меняет. Панель арбитров отдельным решением оставила в силе отстранение российских саночников от выступлений на международных турнирах. А тех, кто бы мог участвовать в них в нейтральном статусе, у нас сейчас просто нет. Международная федерация, как и постановил конгресс летом нынешнего года, еще и не начинала формулировать критерии соответствия нейтральному статусу. Не назначена комиссия по рассмотрению заявок российских спортсменов. Не объявлялась, соответственно, дата начала их приема.

И тут опять норвежцы

Когда этот процесс может начаться, на данный момент совершенно неясно. Как долго он может продолжаться, тоже сказать трудно. Но если смотреть, как шла "нейтрализация" российских фигуристов и конькобежцев со стороны Международного союза конькобежцев (ISU) , можно предположить, что не меньше нескольких месяцев. Эта организация объявила критерии допуска в конце декабря, приняла заявки в конце февраля, а решение объявила в мае. Таким образом, наши фигуристы Аделия Петросян Петр Гуменник успели выступить в сентябрьском квалификационном турнире и отобрались на Олимпийские игры, которые пройдут в феврале следующего года.

Что же касается этапов Кубка мира , которые являются отборочными на Олимпиаду, то они начнутся в конце ноября. Поэтому международной федерации надо очень сильно поспешить с процессом выдачи россиянам нейтральных статусов, чтобы у наших саночников появились реальные шансы попасть на Игры. Будет ли FIL торопиться? Вопрос риторический. Тем более этапы Кубка мира будут проходить в Норвегии, Австрии, Германии и Латвии. Как минимум две эти страны из этих четырех сделают все, чтобы российских спортсменов к себе не пускать. И как показывает практика, воздействовать на них не может никакой CAS.

Да и не факт, что FIL выдаст нашим спортсменам этот самый нейтральный статус. Среди российских саночников, например, есть представители ЦСКА – а международные спортивные структуры обычно армейским атлетам допуск не дают. И успешных попыток оспорить эти решения пока не было. Собственно, тот же самый вердикт CAS, который снимает запрет нейтральным российским саночникам выступать в международных турнирах, оставляет в силе решение ISU отказать в предоставлении нейтрального статуса российской конькобежке Дарье Качановой , выступающей за ЦСКА.

По сути, нынешний вердикт CAS напоминает сентябрьское решение Международного паралимпийского комитета (ISU) не продлевать санкции в отношении Паралимпийского комитета России (ПКР) . Нашим паралимпийцам разрешили выступать со своими флагом и гимном, но параллельно выяснилось, что по факту на Паралимпиаду в Италию все равно никто из россиян не поедет. Потому что за отбор на Игры отвечают международные федерации, они же проводили квалификационные соревнования, и они давно закончились без участия россиян. А исключений или wild card для наших спортсменов делать никто не собирается.

Вряд ли Международная федерация санного спорта зашевелится в этом вопросе, разве что только когда наши спортсмены потеряют реальные шансы попасть на Олимпиаду. Все, что сделал полезного CAS, – это указал, что по совсем уж идиотским поводам типа заботы о безопасности российских атлетов банить их не надо. Точно так же осадил CAS и в недавнем решении по санкциям Европейской ассоциации настольного тенниса, которые тоже пытались так своеобразно "оберегать" российских спортсменов.