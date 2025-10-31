Российский спорт выиграл суд на Западе: но произвол продолжается

Спортивный арбитражный суд (CAS) аннулировал решение Международной федерации санного спорта (FIL) запретить российским саночникам выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. РИА Новости Спорт разъясняет, смогут ли теперь наши спортсмены поехать на Олимпиаду.
Запрета нет, но почему остается отстранение?
В июне 2025 года конгресс FIL продлил запрет российским спортсменам участвовать в международных турнирах, сославшись на угрозы безопасности – а именно инциденты, вызванные действиями зрителей и другими атлетами. По этой же причине международная федерация решила не внедрять программу, которая бы позволила российским саночникам выступать в нейтральном статусе. Протест против этих действий в CAS был подан Федерацией санного спорта России (ФССР), а также шестью нашими атлетами – Александром Горбацевичем, Софьей Мазур, Андреем Богдановым, Юрием Прохоровым, Екатериной Фоминой и Полиной Григорьевой.
В слушаниях в CAS, которые прошли 24 октября, FIL заявила, что решение о запрете россиянам участвовать в турнирах является не дискриминацией по национальному признаку, а исключительно мерой для обеспечения безопасности. Однако судьи постановили, что эти самые меры можно просто усилить – а полное исключение российских атлетов не является адекватным методом для достижения этой цели. По этой причине запрет россиянам выступать в международных турнирах в нейтральном статусе CAS аннулировал.
Но это единственное положительное для нашей стороны решение CAS. И по сути оно на данный момент ничего не меняет. Панель арбитров отдельным решением оставила в силе отстранение российских саночников от выступлений на международных турнирах. А тех, кто бы мог участвовать в них в нейтральном статусе, у нас сейчас просто нет. Международная федерация, как и постановил конгресс летом нынешнего года, еще и не начинала формулировать критерии соответствия нейтральному статусу. Не назначена комиссия по рассмотрению заявок российских спортсменов. Не объявлялась, соответственно, дата начала их приема.
И тут опять норвежцы
Когда этот процесс может начаться, на данный момент совершенно неясно. Как долго он может продолжаться, тоже сказать трудно. Но если смотреть, как шла "нейтрализация" российских фигуристов и конькобежцев со стороны Международного союза конькобежцев (ISU), можно предположить, что не меньше нескольких месяцев. Эта организация объявила критерии допуска в конце декабря, приняла заявки в конце февраля, а решение объявила в мае. Таким образом, наши фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник успели выступить в сентябрьском квалификационном турнире и отобрались на Олимпийские игры, которые пройдут в феврале следующего года.
Что же касается этапов Кубка мира, которые являются отборочными на Олимпиаду, то они начнутся в конце ноября. Поэтому международной федерации надо очень сильно поспешить с процессом выдачи россиянам нейтральных статусов, чтобы у наших саночников появились реальные шансы попасть на Игры. Будет ли FIL торопиться? Вопрос риторический. Тем более этапы Кубка мира будут проходить в Норвегии, Австрии, Германии и Латвии. Как минимум две эти страны из этих четырех сделают все, чтобы российских спортсменов к себе не пускать. И как показывает практика, воздействовать на них не может никакой CAS.
Да и не факт, что FIL выдаст нашим спортсменам этот самый нейтральный статус. Среди российских саночников, например, есть представители ЦСКА – а международные спортивные структуры обычно армейским атлетам допуск не дают. И успешных попыток оспорить эти решения пока не было. Собственно, тот же самый вердикт CAS, который снимает запрет нейтральным российским саночникам выступать в международных турнирах, оставляет в силе решение ISU отказать в предоставлении нейтрального статуса российской конькобежке Дарье Качановой, выступающей за ЦСКА.
По сути, нынешний вердикт CAS напоминает сентябрьское решение Международного паралимпийского комитета (ISU) не продлевать санкции в отношении Паралимпийского комитета России (ПКР). Нашим паралимпийцам разрешили выступать со своими флагом и гимном, но параллельно выяснилось, что по факту на Паралимпиаду в Италию все равно никто из россиян не поедет. Потому что за отбор на Игры отвечают международные федерации, они же проводили квалификационные соревнования, и они давно закончились без участия россиян. А исключений или wild card для наших спортсменов делать никто не собирается.
Вряд ли Международная федерация санного спорта зашевелится в этом вопросе, разве что только когда наши спортсмены потеряют реальные шансы попасть на Олимпиаду. Все, что сделал полезного CAS, – это указал, что по совсем уж идиотским поводам типа заботы о безопасности российских атлетов банить их не надо. Точно так же осадил CAS и в недавнем решении по санкциям Европейской ассоциации настольного тенниса, которые тоже пытались так своеобразно "оберегать" российских спортсменов.
Но суд в Лозанне вовсе не запрещает придумывать более изощренные способы не допускать наших атлетов на международную арену. И уж тем более он им не помогает. Так что ничего не меняется – надеяться надо только на свои силы.