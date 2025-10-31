https://ria.ru/20251031/kochetkov-2052201273.html
"Каролина" вывела Кочеткова из списка травмированных
"Каролина" вывела Кочеткова из списка травмированных - РИА Новости Спорт, 31.10.2025
"Каролина" вывела Кочеткова из списка травмированных
Российский вратарь "Каролины Харрикейнз" Петр Кочетков выведен из списка травмированных хоккеистов, сообщается на официальном сайте клуба Национальной хоккейной РИА Новости Спорт, 31.10.2025
хоккей
спорт
петр кочетков
каролина харрикейнз
нэшвилл предаторз
торпедо
национальная хоккейная лига (нхл)
континентальная хоккейная лига (кхл)
"Каролина" вывела Кочеткова из списка травмированных
Клуб НХЛ "Каролина" вывел вратаря Кочеткова из списка травмированных