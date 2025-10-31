Рейтинг@Mail.ru
"Каролина" вывела Кочеткова из списка травмированных - РИА Новости Спорт, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
20:18 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/kochetkov-2052201273.html
"Каролина" вывела Кочеткова из списка травмированных
"Каролина" вывела Кочеткова из списка травмированных - РИА Новости Спорт, 31.10.2025
"Каролина" вывела Кочеткова из списка травмированных
Российский вратарь "Каролины Харрикейнз" Петр Кочетков выведен из списка травмированных хоккеистов, сообщается на официальном сайте клуба Национальной хоккейной РИА Новости Спорт, 31.10.2025
2025-10-31T20:18:00+03:00
2025-10-31T20:18:00+03:00
хоккей
спорт
петр кочетков
каролина харрикейнз
нэшвилл предаторз
торпедо
национальная хоккейная лига (нхл)
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861683622_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_5863bd2bfeadaa1df2810c53a33accea.png
/20251031/khusnutdinov-2052043220.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861683622_0:0:768:576_1920x0_80_0_0_394eee3e0c008284f7a1166789b81045.png
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, петр кочетков, каролина харрикейнз, нэшвилл предаторз, торпедо, национальная хоккейная лига (нхл), континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Петр Кочетков, Каролина Харрикейнз, Нэшвилл Предаторз, Торпедо, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Каролина" вывела Кочеткова из списка травмированных

Клуб НХЛ "Каролина" вывел вратаря Кочеткова из списка травмированных

© Фото : Пресс-служба НХЛГолкипер ХК "Каролина Харрикейнз" Петр Кочетков
Голкипер ХК Каролина Харрикейнз Петр Кочетков - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Фото : Пресс-служба НХЛ
Читать в
Дзен
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российский вратарь "Каролины Харрикейнз" Петр Кочетков выведен из списка травмированных хоккеистов, сообщается на официальном сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Кочетков принял участие в предсезонном матче против "Нэшвилл Предаторз" (2:3 ОТ) 4 октября, после чего был помещен в список травмированных и пропустил стартовые игры текущего сезона.
Кочеткову 26 лет. На драфте НХЛ 2019 года он был выбран "Каролиной" во втором раунде под общим 36-м номером. Вратарь выступает за клуб с 2022 года и провел в его составе 116 матчей, отразив 90,5% бросков и 10 раз сыграв на ноль. Ранее Кочетков играл в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за нижегородское "Торпедо", подмосковный "Витязь", петербургский СКА и "Сочи".
Марат Хуснутдинов - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
"Он великолепен": в "Бостоне" пришли в восторг от гола Хуснутдинова
31 октября, 11:22
 
ХоккейСпортПетр КочетковКаролина ХаррикейнзНэшвилл ПредаторзТорпедоНациональная хоккейная лига (НХЛ)КХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Спартак Москва
    Автомобилист
    2
    1
  • Хоккей
    2-й период
    ЦСКА
    Лада
    3
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала