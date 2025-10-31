Рейтинг@Mail.ru
Хоккеисты "Филадельфии" поблагодарили Мичкова после победы над "Нэшвиллом"
Хоккей
Хоккей
 
10:49 31.10.2025 (обновлено: 12:17 31.10.2025)
Хоккеисты "Филадельфии" поблагодарили Мичкова после победы над "Нэшвиллом"
Хоккеисты "Филадельфии" поблагодарили Мичкова после победы над "Нэшвиллом"
Хоккеисты "Филадельфии" поблагодарили Мичкова после победы над "Нэшвиллом"
Нападающий "Филадельфии Флайерз" Тревор Зеграс и защитник Джейми Драйсдейл назвали отличной игру российского нападающего Матвея Мичкова в матче регулярного... РИА Новости Спорт, 31.10.2025
хоккей
тревор зеграс
филадельфия флайерз
национальная хоккейная лига (нхл)
нэшвилл предаторз
Хоккеисты "Филадельфии" поблагодарили Мичкова после победы над "Нэшвиллом"

Нападающий "Филадельфии Флайерз" Зеграс назвал игру Мичкова отличной

Хоккеист "Филадельфии Флайерз" Матвей Мичков
Хоккеист Филадельфии Флайерз Матвей Мичков
Хоккеист "Филадельфии Флайерз" Матвей Мичков. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Нападающий "Филадельфии Флайерз" Тревор Зеграс и защитник Джейми Драйсдейл назвали отличной игру российского нападающего Матвея Мичкова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нэшвилл Предаторз".
Встреча в Филадельфии состоялась в пятницу и завершилась победой хозяев со счетом 4:1. Зеграс и Драйсдейл забросили шайбы с передач Мичкова на 33-й и 36-й минуте соответственно. Российский нападающий был признан третьей звездой матча.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
31 октября 2025 • начало в 02:00
Завершен
Филадельфия
4 : 1
Нэшвилл
32:45 • Тревор Зеграс
(Матвей Мичков, Оуэн Типпетт)
35:41 • Джейми Дрисдэйл
(Матвей Мичков, Тревор Зеграс)
47:00 • Тревор Зеграс
(Кэмерон Йорк, Ноа Кэйтс)
55:54 • Трэвис Конечны
(Кристиан Дворак)
38:03 • Matthew Wood
(Майкл Бантинг, Эрик Хаула)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Мичков играет с поднятой головой и знает, где на льду находятся все партнеры. Так что это была отличная игра в его исполнении", - приводит слова Зеграса сайт НХЛ.
"Приятно забросить первую шайбу в сезоне. Гол вышел некрасивым, просто шайба просочилась в ворота. Но иногда нужно с чего-то начинать. Мичков отдал отличную передачу, было здорово наконец-то забросить", - сказал Драйсдейл.
Мичкову 20 лет. В нынешнем сезоне россиянин провел 10 игр в составе "Филадельфии", в которых набрал 5 очков (1 гол + 4 передачи).
Никита Кучеров - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
"Ты невероятный игрок": Овечкин поздравил Кучерова с 1000-м очком в НХЛ
