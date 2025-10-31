https://ria.ru/20251031/khokkey-2052034789.html
Хоккеисты "Филадельфии" поблагодарили Мичкова после победы над "Нэшвиллом"
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Нападающий "Филадельфии Флайерз" Тревор Зеграс и защитник Джейми Драйсдейл назвали отличной игру российского нападающего Матвея Мичкова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нэшвилл Предаторз".
Встреча в Филадельфии состоялась в пятницу и завершилась победой хозяев со счетом 4:1. Зеграс и Драйсдейл забросили шайбы с передач Мичкова на 33-й и 36-й минуте соответственно. Российский нападающий был признан третьей звездой матча.
"Мичков играет с поднятой головой и знает, где на льду находятся все партнеры. Так что это была отличная игра в его исполнении", - приводит слова Зеграса сайт НХЛ.
"Приятно забросить первую шайбу в сезоне. Гол вышел некрасивым, просто шайба просочилась в ворота. Но иногда нужно с чего-то начинать. Мичков отдал отличную передачу, было здорово наконец-то забросить", - сказал Драйсдейл.
Мичкову 20 лет. В нынешнем сезоне россиянин провел 10 игр в составе "Филадельфии", в которых набрал 5 очков (1 гол + 4 передачи).