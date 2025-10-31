Рейтинг@Mail.ru
"Каролина" Свечникова победила "Айлендерс" в матче НХЛ
Хоккей
Хоккей
 
08:12 31.10.2025 (обновлено: 12:24 31.10.2025)
"Каролина" Свечникова победила "Айлендерс" в матче НХЛ
"Каролина" Свечникова победила "Айлендерс" в матче НХЛ
"Каролина Харрикейнз" нанесла поражение "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 31.10.2025
спорт, андрей свечников, бостон брюинз, джордан мартинук, майк райлли, каролина харрикейнз, нью-йорк айлендерс, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Андрей Свечников, Бостон Брюинз, Джордан Мартинук, Майк Райлли, Каролина Харрикейнз, Нью-Йорк Айлендерс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
"Каролина" Свечникова победила "Айлендерс" в матче НХЛ

"Каролина" победила "Айлендерс", Свечникова признали лучшим игроком матча

© Фото : nhl.com/hurricanesХоккеист "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников
Хоккеист Каролины Харрикейнз Андрей Свечников - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Фото : nhl.com/hurricanes
Хоккеист "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. "Каролина Харрикейнз" нанесла поражение "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Роли, завершилась со счетом 6:2 (3:1, 0:0, 3:1). В составе победителей отличились Брэдли Надо (3-я минута), Майк Райлли (6), Джордан Мартинук (11), Джексон Блэйк (42), Андрей Свечников (51) и Логан Стэнковен (60). У гостей шайбы забросили Мэттью Шефер и Симон Хольмстрём (51).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
31 октября 2025 • начало в 02:30
Завершен
Каролина
6 : 2
Айлендерс
02:33 • Bradly Nadeau
05:21 • Майк Райли
10:21 • Джордан Мартинук
(Джордан Стаал, Андрей Свечников)
41:51 • Jackson Blake
(Тейлор Холл, Брендон Басси)
50:59 • Андрей Свечников
(Александр Никишин, Логан Станковен)
59:49 • Логан Станковен
(Николай Элерс)
13:20 • Matthew Schaefer
(Кайл Палмиери, Джонатан Друэн)
50:48 • Симон Хольмстрем
(Энтони Деанджелло)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Свечников также отметился результативной передачей и был признан первой звездой матча. Еще один голевой пас на свой счет записал его одноклубник Александр Никишин.
"Каролина" (14 очков) занимает третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона. "Айлендерс" (9) располагаются на последней, восьмой строчке.
В следующем матче "Каролина" 1 ноября на выезде сыграет с "Бостон Брюинз", а "Айлендерс" 31 октября на выезде сыграют с "Вашингтон Кэпиталз".
"Ты невероятный игрок": Овечкин поздравил Кучерова с 1000-м очком в НХЛ
31 октября, 11:14
31 октября, 11:14
 
Хоккей Спорт Андрей Свечников Бостон Брюинз Джордан Мартинук Майк Райлли Каролина Харрикейнз Нью-Йорк Айлендерс Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
