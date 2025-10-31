"Каролина" Свечникова победила "Айлендерс" в матче НХЛ

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. "Каролина Харрикейнз" нанесла поражение "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Роли, завершилась со счетом 6:2 (3:1, 0:0, 3:1). В составе победителей отличились Брэдли Надо (3-я минута), Майк Райлли (6), Джордан Мартинук (11), Джексон Блэйк (42), Андрей Свечников (51) и Логан Стэнковен (60). У гостей шайбы забросили Мэттью Шефер и Симон Хольмстрём (51).
31 октября 2025 • начало в 02:30
Завершен
02:33 • Bradly Nadeau
05:21 • Майк Райли
10:21 • Джордан Мартинук
41:51 • Jackson Blake
(Тейлор Холл, Брендон Басси)
50:59 • Андрей Свечников
(Александр Никишин, Логан Станковен)
59:49 • Логан Станковен
13:20 • Matthew Schaefer
50:48 • Симон Хольмстрем
Свечников также отметился результативной передачей и был признан первой звездой матча. Еще один голевой пас на свой счет записал его одноклубник Александр Никишин.
"Каролина" (14 очков) занимает третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона. "Айлендерс" (9) располагаются на последней, восьмой строчке.
В следующем матче "Каролина" 1 ноября на выезде сыграет с "Бостон Брюинз", а "Айлендерс" 31 октября на выезде сыграют с "Вашингтон Кэпиталз".