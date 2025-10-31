"Зенит" разгромил "Крылья Советов" в матче Молодежной футбольной лиги

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Петербургский "Зенит" разгромил самарские "Крылья Советов" в матче 28-го тура Молодежной футбольной лиги (МФЛ).
Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Мячи забили Максим Хохлов (55-я минута), Андрей Касаджиков (65) и Матвей Иванов (72).
"Зенит" (64 очка), одержавший пятую победу подряд, продолжает лидировать в турнирной таблице, на три очка опережая "Краснодар". На третьей строчке располагается ЦСКА (60). "Крылья Советов" (26) идут на 13-й строчке.
Результаты других матчей:
- "Спартак" (Москва) - "Акрон - Академия Коноплева" (Тольятти) - 1:3;
- "Урал" (Екатеринбург) - ЦСКА (Москва) - 1:2;
- "Ахмат" (Грозный) - "Динамо" (Москва) - 2:2;
- "Нижний Новгород" - "Локомотив" (Москва) - 0:1;
- "Краснодар" - "Факел" (Воронеж) - 6:0;
- "Балтика" (Калининград) - "Ростов" - 0:1;
- "Сочи" - "Рубин" (Казань) - 1:3.
