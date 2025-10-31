Рейтинг@Mail.ru
"Барселона" вернется на домашний стадион "Камп Ноу" в ноябре
Футбол
Футбол
 
13:56 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/barselona-2052076234.html
"Барселона" вернется на домашний стадион "Камп Ноу" в ноябре
"Барселона" вернется на домашний стадион "Камп Ноу" в ноябре - РИА Новости Спорт, 31.10.2025
"Барселона" вернется на домашний стадион "Камп Ноу" в ноябре
Футболисты "Барселоны" проведут открытую тренировку на домашнем стадионе "Камп Ноу", который находится на этапе реконструкции. РИА Новости Спорт, 31.10.2025
2025-10-31T13:56:00+03:00
2025-10-31T13:56:00+03:00
футбол
спорт
барселона
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874409112_0:19:1152:666_1920x0_80_0_0_bda1eca5c6c32f736309e8ff80a4079c.jpg
/20251007/barselona-2046872942.html
спорт, барселона
Футбол, Спорт, Барселона
"Барселона" вернется на домашний стадион "Камп Ноу" в ноябре

"Барселона" проведет открытую тренировку на "Камп Ноу" 7 ноября

© Фото : Пресс-служба ФК "Барселона""Камп Ноу", стадион клуба "Барселона"
Камп Ноу, стадион клуба Барселона - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Фото : Пресс-служба ФК "Барселона"
"Камп Ноу", стадион клуба "Барселона". Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Футболисты "Барселоны" проведут открытую тренировку на домашнем стадионе "Камп Ноу", который находится на этапе реконструкции.
Реконструкция "Камп Ноу" стартовала в июне 2022 года. С этого момента команда проводит домашние матчи на Олимпийском стадионе в Барселоне и арене имени Йохана Кройфа, вмещающей 6 тыс. зрителей. Первую попытку вернуться на обновленную арену клуб предпринял в августе, но не получил разрешения городского совета на эксплуатацию объекта. Следующая запланированная игра на "Камп Ноу" - против "Валенсии" 14 сентября - также была перенесена на стадион имени экс-капитана "сине-гранатовых". Полноценное открытие стадиона, по информации СМИ, может состояться в январе 2026 года. Ранее президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что после реконструкции вместимость арены увеличится с 99 тыс. зрителей до 105 тыс.
"Основной состав футбольного клуба "Барселона" вернется на "Камп Ноу" в пятницу, 7 ноября, для проведения открытой тренировки для болельщиков. Это мероприятие также послужит технической проверкой работы стадионных систем, контрольных пунктов и инфраструктуры в рамках постепенного возобновления полноценной работы арены. Тренировка начнется в 11:00 по центральноевропейскому времени, при этом ворота стадиона откроются для публики в 9:30. Количество зрителей будет ограничено 23 тыс. мест, расположенных на главной трибуне и в южном секторе. Данные меры соответствуют первому этапу возобновления работы стадиона, клуб уже получил необходимое разрешение", - сообщается на сайте команды.
"Камп Ноу" был открыт в 1957 году и с момента постройки принадлежит "Барселоне". Стадион принимал матчи чемпионата Европы (1964) и мира (1982), а также игры и финал олимпийского футбольного турнира 1992 года.
Футболисты Барселоны - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Доходы "Барселоны" за сезон-2024/25 побили рекорд
7 октября, 16:15
 
Матч-центр
 
