"Барселона" вернется на домашний стадион "Камп Ноу" в ноябре

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Футболисты "Барселоны" проведут открытую тренировку на домашнем стадионе "Камп Ноу", который находится на этапе реконструкции.
Реконструкция "Камп Ноу" стартовала в июне 2022 года. С этого момента команда проводит домашние матчи на Олимпийском стадионе в Барселоне и арене имени Йохана Кройфа, вмещающей 6 тыс. зрителей. Первую попытку вернуться на обновленную арену клуб предпринял в августе, но не получил разрешения городского совета на эксплуатацию объекта. Следующая запланированная игра на "Камп Ноу" - против "Валенсии" 14 сентября - также была перенесена на стадион имени экс-капитана "сине-гранатовых". Полноценное открытие стадиона, по информации СМИ, может состояться в январе 2026 года. Ранее президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что после реконструкции вместимость арены увеличится с 99 тыс. зрителей до 105 тыс.
"Основной состав футбольного клуба "Барселона" вернется на "Камп Ноу" в пятницу, 7 ноября, для проведения открытой тренировки для болельщиков. Это мероприятие также послужит технической проверкой работы стадионных систем, контрольных пунктов и инфраструктуры в рамках постепенного возобновления полноценной работы арены. Тренировка начнется в 11:00 по центральноевропейскому времени, при этом ворота стадиона откроются для публики в 9:30. Количество зрителей будет ограничено 23 тыс. мест, расположенных на главной трибуне и в южном секторе. Данные меры соответствуют первому этапу возобновления работы стадиона, клуб уже получил необходимое разрешение", - сообщается на сайте команды.
"Камп Ноу" был открыт в 1957 году и с момента постройки принадлежит "Барселоне". Стадион принимал матчи чемпионата Европы (1964) и мира (1982), а также игры и финал олимпийского футбольного турнира 1992 года.
