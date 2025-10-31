"Барселона" вернется на домашний стадион "Камп Ноу" в ноябре

"Основной состав футбольного клуба "Барселона" вернется на "Камп Ноу" в пятницу, 7 ноября, для проведения открытой тренировки для болельщиков. Это мероприятие также послужит технической проверкой работы стадионных систем, контрольных пунктов и инфраструктуры в рамках постепенного возобновления полноценной работы арены. Тренировка начнется в 11:00 по центральноевропейскому времени, при этом ворота стадиона откроются для публики в 9:30. Количество зрителей будет ограничено 23 тыс. мест, расположенных на главной трибуне и в южном секторе. Данные меры соответствуют первому этапу возобновления работы стадиона, клуб уже получил необходимое разрешение", - сообщается на сайте команды.