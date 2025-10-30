"Не паникуйте": в "Вашингтоне" объяснили снижение результативности Овечкина

«

"С Овечкиным все хорошо. Не думаю, что до последнего времени у него была высокая результативность. Он дважды отличился после вбрасываний. Просто шайбы не залетали у него в начале сезона, как и у многих в нашей команде. Это небольшое отличие от прошлого года. В прошлом сезоне, казалось, у него залетало все подряд. Его процент реализованных бросков был заоблачным, лучшим в карьере, а теперь кажется, что за десять игр ситуация немного перевернулась", - заявил Карбери в подкасте The Sports Junkies.