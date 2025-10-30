Рейтинг@Mail.ru
"Не паникуйте": в "Вашингтоне" объяснили снижение результативности Овечкина
Хоккей
Хоккей
 
09:32 30.10.2025 (обновлено: 10:48 30.10.2025)
"Не паникуйте": в "Вашингтоне" объяснили снижение результативности Овечкина
"Не паникуйте": в "Вашингтоне" объяснили снижение результативности Овечкина - РИА Новости Спорт, 30.10.2025
"Не паникуйте": в "Вашингтоне" объяснили снижение результативности Овечкина
Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Спенсер Карбери заявил, что не стоит паниковать из-за низкой результативности... РИА Новости Спорт, 30.10.2025
хоккей
вашингтон кэпиталз
александр овечкин
национальная хоккейная лига (нхл)
/20251029/bogatyr-2051422469.html
Хоккей, Вашингтон Кэпиталз, Александр Овечкин, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
"Не паникуйте": в "Вашингтоне" объяснили снижение результативности Овечкина

Карбери: шайбы не залетали у Овечкина в начале сезона, но паниковать не о чем

Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин
Российский хоккеист Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Спенсер Карбери заявил, что не стоит паниковать из-за низкой результативности российского нападающего Александра Овечкина.
В 10 матчах текущего регулярного чемпионата Овечкин забросил две шайбы, что является повторением его худшего начала сезона в карьере. В прошлой "регулярке" на этом отрезке на счету россиянина было шесть голов.
«
"С Овечкиным все хорошо. Не думаю, что до последнего времени у него была высокая результативность. Он дважды отличился после вбрасываний. Просто шайбы не залетали у него в начале сезона, как и у многих в нашей команде. Это небольшое отличие от прошлого года. В прошлом сезоне, казалось, у него залетало все подряд. Его процент реализованных бросков был заоблачным, лучшим в карьере, а теперь кажется, что за десять игр ситуация немного перевернулась", - заявил Карбери в подкасте The Sports Junkies.
"Паниковать не о чем. Просто иногда бывают такие периоды, когда шайбы не заходят в ворота - нужно просто через это пройти и продолжать занимать выгодные позиции, создавать моменты. В конце концов, если продолжать делать все правильно, шайбы полетят", - добавил тренер "Вашингтона".
Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 стал для россиянина 21-м в карьере в НХЛ и 17-м в качестве капитана "Вашингтона". Этот сезон является для Овечкина последним по его текущему контракту с "Кэпиталз". В настоящий момент на его счету 899 заброшенных шайб в НХЛ.
"Русский богатырь всех защитит": Фетисов об Овечкине
29 октября, 11:37
"Русский богатырь всех защитит": Фетисов об Овечкине
29 октября, 11:37
 
