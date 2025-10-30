"Бруклин" уступил "Атланте", Демин вернулся после травмы

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. "Бруклин Нетс", за который выступает российский защитник Егор Демин, уступил "Атланте Хокс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

"Бруклин", проиграв все пять матчей на старте сезона, располагается на последнем месте в Восточной конференции. "Атланта" с двумя победами и тремя поражениями занимает девятую строчку.