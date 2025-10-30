Рейтинг@Mail.ru
"Бруклин" уступил "Атланте", Демин вернулся после травмы
08:46 30.10.2025 (обновлено: 09:20 30.10.2025)
"Бруклин" уступил "Атланте", Демин вернулся после травмы
"Бруклин" уступил "Атланте", Демин вернулся после травмы
егор демин, бруклин нетс, нба, спорт, майкл портер, николас клэкстон, хьюстон рокетс, индиана пэйсерс
Баскетбол, Егор Демин, Бруклин Нетс, НБА, Спорт, Майкл Портер, Николас Клэкстон, Хьюстон Рокетс, Индиана Пэйсерс
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. "Бруклин Нетс", за который выступает российский защитник Егор Демин, уступил "Атланте Хокс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счетом 117:112 (34:27, 30:24, 30:32, 23:29) в пользу "Атланты". Самым результативным игроком матча стал баскетболист "Бруклина" Майкл Портер (32 очка), его партнер по команде Николас Клэкстон оформил дабл-дабл (18 очков и 11 подборов). В составе победителей 23 очка набрал Джейлен Джонсон, Оньека Оконгву отметился дабл-даблом (12 очков + 14 подборов).
Демин, пропустивший из-за травмы стопы предыдущий матч против "Хьюстон Рокетс", провел на площадке 16 минут 15 секунд, набрал 4 очка, реализовав с игры один бросок из шести, сделал 1 подбор, отдал 3 результативные передачи и совершил 1 перехват.
"Бруклин", проиграв все пять матчей на старте сезона, располагается на последнем месте в Восточной конференции. "Атланта" с двумя победами и тремя поражениями занимает девятую строчку.
"Атланта" 31 октября в гостях сыграет с "Индианой Пэйсерс", "Бруклин" 2 ноября встретится дома с "Филадельфией Севенти Сиксерс".

Результаты других матчей:

Баскетбольный мяч НБА - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Экс-игрока клуба НБА обвинили в нападении на мать своего ребенка
29 октября, 16:05
 
БаскетболЕгор ДеминБруклин НетсНБАСпортМайкл ПортерНиколас КлэкстонХьюстон РокетсИндиана Пэйсерс
 
