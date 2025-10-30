"Бруклин" уступил "Атланте", Демин вернулся после травмы

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. "Бруклин Нетс", за который выступает российский защитник Егор Демин, уступил "Атланте Хокс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счетом 117:112 (34:27, 30:24, 30:32, 23:29) в пользу "Атланты". Самым результативным игроком матча стал баскетболист "Бруклина" Майкл Портер (32 очка), его партнер по команде Николас Клэкстон оформил дабл-дабл (18 очков и 11 подборов). В составе победителей 23 очка набрал Джейлен Джонсон, Оньека Оконгву отметился дабл-даблом (12 очков + 14 подборов).
Демин, пропустивший из-за травмы стопы предыдущий матч против "Хьюстон Рокетс", провел на площадке 16 минут 15 секунд, набрал 4 очка, реализовав с игры один бросок из шести, сделал 1 подбор, отдал 3 результативные передачи и совершил 1 перехват.
"Бруклин", проиграв все пять матчей на старте сезона, располагается на последнем месте в Восточной конференции. "Атланта" с двумя победами и тремя поражениями занимает девятую строчку.
"Атланта" 31 октября в гостях сыграет с "Индианой Пэйсерс", "Бруклин" 2 ноября встретится дома с "Филадельфией Севенти Сиксерс".
Результаты других матчей:
- "Торонто Рэпторс" - "Хьюстон Рокетс" - 121:139;
- "Бостон Селтикс" - "Кливленд Кавальерс" - 125:105;
- "Детройт Пистонс" - "Орландо Мэджик" - 135:116;
- "Чикаго Буллз" - "Сакраменто Кингз" - 126:113;
- "Даллас Маверикс" - "Индиан Пэйсерс" - 107:105;
- "Денвер Наггетс" - "Нью-Орлеан Пеликанс" - 122:88;
- "Юта Джаз" - "Портленд Трэйл Блэйзерс" - 134:136;
- "Миннесота Тимбервулвз" - "Лос-Анджелес Лейкерс" - 115:116;
- "Финикс Санз" - "Мемфис Гриззлис" - 113:114.
