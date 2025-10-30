https://ria.ru/20251030/inter-2051675384.html
Дубль Чалханоглу помог "Интеру" разгромить "Фиорентину" в Серии А
Дубль Чалханоглу помог "Интеру" разгромить "Фиорентину" в Серии А - РИА Новости Спорт, 30.10.2025
Дубль Чалханоглу помог "Интеру" разгромить "Фиорентину" в Серии А
"Интер" на своем поле разгромил "Фиорентину" в матче девятого тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 30.10.2025
2025-10-30T01:18:00+03:00
2025-10-30T01:18:00+03:00
2025-10-30T02:16:00+03:00
футбол
спорт
хакан чалханоглу
интер
фиорентина
серия а (чемпионат италии по футболу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051679489_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_706694f04e77d16680bfaabdaff3811d.jpg
/20251029/futbol-2051662813.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051679489_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_08b016012109c5148b67885799cf8517.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, хакан чалханоглу, интер, фиорентина, серия а (чемпионат италии по футболу)
Футбол, Спорт, Хакан Чалханоглу, Интер, Фиорентина, Серия А (чемпионат Италии по футболу)
Дубль Чалханоглу помог "Интеру" разгромить "Фиорентину" в Серии А
Дубль Чалханоглу и гол Сучича помогли "Интеру" победить "Фиорентину" в Серии А