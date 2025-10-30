Рейтинг@Mail.ru
Дубль Чалханоглу помог "Интеру" разгромить "Фиорентину" в Серии А
Футбол
 
01:18 30.10.2025 (обновлено: 02:16 30.10.2025)
Дубль Чалханоглу помог "Интеру" разгромить "Фиорентину" в Серии А
Дубль Чалханоглу помог "Интеру" разгромить "Фиорентину" в Серии А - РИА Новости Спорт, 30.10.2025
Дубль Чалханоглу помог "Интеру" разгромить "Фиорентину" в Серии А
"Интер" на своем поле разгромил "Фиорентину" в матче девятого тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 30.10.2025
футбол
спорт
хакан чалханоглу
интер
фиорентина
серия а (чемпионат италии по футболу)
/20251029/futbol-2051662813.html
спорт, хакан чалханоглу, интер, фиорентина, серия а (чемпионат италии по футболу)
Футбол, Спорт, Хакан Чалханоглу, Интер, Фиорентина, Серия А (чемпионат Италии по футболу)
Дубль Чалханоглу помог "Интеру" разгромить "Фиорентину" в Серии А

Дубль Чалханоглу и гол Сучича помогли "Интеру" победить "Фиорентину" в Серии А

Хакан Чалханоглу
Хакан Чалханоглу - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Getty Images / Marco Mantovani
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. "Интер" на своем поле разгромил "Фиорентину" в матче девятого тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, прошедшая в Милане, завершилась со счетом 3:0. Дублем отметился Хакан Чалханоглу (66-я и 88-я минуты), забивший свой второй мяч с пенальти, еще один гол в активе Петара Сучича (71), который впервые отличился в составе "Интера".
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
29 октября 2025 • начало в 22:45
Завершен
Интер М
3 : 0
Фиорентина
66‎’‎ • Хакан Чалханоглу
(Николо Барелла)
71‎’‎ • Петар Сучич
(Лаутаро Мартинес)
88‎’‎ • Хакан Чалханоглу (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
На 86-й минуте встречи с поля за вторую желтую карточку был удален защитник "Фиорентины" Маттиа Вити.
"Интер" занимает третью позицию в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 18 очков. "Фиорентина", ни разу не побеждавшая в текущем сезоне Серии А, идет на предпоследнем, 19-м месте с 4 баллами.
В следующем туре "Интер" 2 ноября на выезде сыграет против "Вероны", "Фиорентина" в этот же день примет "Лечче".
В других матчах тура "Болонья" на своем поле сыграла вничью с "Торино" со счетом 0:0, а "Кремонезе" на выезде обыграл "Дженоа" - 2:0.
Футболисты Ювентуса - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
"Ювентус" обыграл "Удинезе" в первом матче после увольнения Тудора
29 октября, 22:39
 
ФутболСпортХакан ЧалханоглуИнтерФиорентинаСерия А (чемпионат Италии по футболу)
 
