Фетисов уверен, что не надо переживать за результативность Овечкина
Фетисов уверен, что не надо переживать за результативность Овечкина
Фетисов уверен, что не надо переживать за результативность Овечкина
Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что не стоит переживать за не очень... РИА Новости Спорт, 30.10.2025
2025-10-30T16:42:00+03:00
хоккей
спорт
александр овечкин
вячеслав фетисов
вашингтон кэпиталз
национальная хоккейная лига (нхл)
/20251029/ovechkin--2051395046.html
спорт, александр овечкин, вячеслав фетисов, вашингтон кэпиталз, национальная хоккейная лига (нхл)
Фетисов уверен, что не надо переживать за результативность Овечкина
Фетисов: я бы не переживал за результативность Овечкина на старте сезона
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что не стоит переживать за не очень большое количество шайб, заброшенных капитаном клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александром Овечкиным, поскольку сезон только стартовал и игроку важно набрать хорошую форму к матчам плей-офф.
Овечкин в 10 матчах турнира забросил две шайбы и сделал пять результативных передач.
«
"Идет только начало регулярного сезона НХЛ и сыграно всего 10 игр. Главная задача для Саши - набрать оптимальную форму к его завершению. И хорошо сыграть в плей-офф Кубка Стэнли. И я сейчас не стал бы за него переживать", - сказал Фетисов.
Форварду 40 лет. Текущий сезон является для него 21-м в карьере в НХЛ. Россиянин является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 899 заброшенных шайб. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894).