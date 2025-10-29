Овечкин ввязался в драку, вступившись за одноклубника в матче НХЛ

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин принял участие в массовой потасовке в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Даллас Старз".

Встреча в Далласе завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Стычка произошла на восьмой минуте третьего периода, когда защитник "Старз" Лиан Биксель толкнул игрока "Кэпиталз" Джейкоба Чикрана, который нанес бросок по воротам после остановки игры. Судьи разняли игроков и не стали никого наказывать.