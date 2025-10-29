Рейтинг@Mail.ru
Овечкин ввязался в драку, вступившись за одноклубника в матче НХЛ
Хоккей
 
10:19 29.10.2025 (обновлено: 11:07 29.10.2025)
Овечкин ввязался в драку, вступившись за одноклубника в матче НХЛ
Овечкин ввязался в драку, вступившись за одноклубника в матче НХЛ
Овечкин ввязался в драку, вступившись за одноклубника в матче НХЛ

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин принял участие в массовой потасовке в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Даллас Старз".
Встреча в Далласе завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Стычка произошла на восьмой минуте третьего периода, когда защитник "Старз" Лиан Биксель толкнул игрока "Кэпиталз" Джейкоба Чикрана, который нанес бросок по воротам после остановки игры. Судьи разняли игроков и не стали никого наказывать.
Овечкин провел на льду 20 минут, нанес два броска в створ ворот и очков не набрал. 40-летний россиянин остался без результативных действий во втором матче подряд. Всего в десяти играх сезона-2025/26 Овечкин набрал 7 очков (2 гола и 5 передач).
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Кожевников усомнился, что молодежь побьет рекорды Овечкина и Малкина
28 октября, 18:58
 
Хоккей
 
