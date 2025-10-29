Рейтинг@Mail.ru
Дабл-дабл Зубаца не спас "Клипперс" от поражения против "Голден Стэйт" - РИА Новости Спорт, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
09:19 29.10.2025 (обновлено: 11:08 29.10.2025)
https://ria.ru/20251029/match-2051381983.html
Дабл-дабл Зубаца не спас "Клипперс" от поражения против "Голден Стэйт"
Дабл-дабл Зубаца не спас "Клипперс" от поражения против "Голден Стэйт" - РИА Новости Спорт, 29.10.2025
Дабл-дабл Зубаца не спас "Клипперс" от поражения против "Голден Стэйт"
"Голден Стэйт Уорриорз" обыграл "Лос-Анджелес Клипперс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 29.10.2025
2025-10-29T09:19:00+03:00
2025-10-29T11:08:00+03:00
баскетбол
спорт
голден стэйт уорриорз
лос-анджелес клипперс
джимми батлер
ивица зубац
джеймс харден
милуоки бакс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113100/34/1131003492_0:0:2898:1630_1920x0_80_0_0_a31f57cfa32a1763cc9ce0c3b84817f0.jpg
/20251027/demin-2051056785.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113100/34/1131003492_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b57f44eb4a14f9f638146760f00c0841.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, голден стэйт уорриорз, лос-анджелес клипперс, джимми батлер, ивица зубац, джеймс харден, милуоки бакс, нба
Баскетбол, Спорт, Голден Стэйт Уорриорз, Лос-Анджелес Клипперс, Джимми Батлер, Ивица Зубац, Джеймс Харден, Милуоки Бакс, НБА
Дабл-дабл Зубаца не спас "Клипперс" от поражения против "Голден Стэйт"

«Голден Стэйт» обыграл «Клипперс» в матче НБА

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБаскетбол
Баскетбол - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. "Голден Стэйт Уорриорз" обыграл "Лос-Анджелес Клипперс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Сан-Франциско завершилась со счетом 98:79 (33:25, 13:24, 32:14, 20:16). Самым результативным игроком матча стал форвард "Уорриорз" Джимми Батлер, набравший 21 очко. В составе "Клипперс" 20 очков набрал Джеймс Харден, его одноклубник Ивица Зубац оформил дабл-дабл из 14 очков и 13 подборов.
НБА
29 октября 2025 • начало в 06:00
Завершен
Голден Стэйт
98 : 79
Клипперс
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Голден Стэйт" одержал четыре победы при одном поражении, в активе "Клипперс" два проигрыша и столько же выигранных игр.
В следующем матче "Уорриорз" на выезде сыграют с "Милуоки Бакс" 30 октября. Днем позже "Клипперс" примут "Нью-Орлеан Пеликанс".
В другой встрече вечера "Майами Хит" на домашнем паркете обыграл "Шарлотт Хорнетс" - 144:117 (37:34, 39:26, 29:28, 39:29). Россиянин Влад Голдин не попал в заявку "Хит" на матч. Центровой не принял участия ни в одной игре команды с момента старта регулярного чемпионата.

Результаты других матчей:

  • "Вашингтон Уизардс" - "Филадельфия Севенти Сиксерс" - 134:139 ОТ (40:32, 32:36, 38:26, 16:32, 8:13);
  • "Милуоки Бакс" - "Нью-Йорк Никс" - 121:111 (27:26, 32:45, 35:20, 27:20);
  • "Оклахома-Сити Тандер" - "Сакраменто Кингз" - 107:101 (24:29, 34:33, 22:21, 27:18).
Егор Демин - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Демин пропустит матч НБА из-за травмы
27 октября, 23:03
 
БаскетболСпортГолден Стэйт УорриорзЛос-Анджелес КлипперсДжимми БатлерИвица ЗубацДжеймс ХарденМилуоки БаксНБА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Спартак Москва
    Автомобилист
    1
    1
  • Хоккей
    Перерыв
    ЦСКА
    Лада
    3
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала