Дабл-дабл Зубаца не спас "Клипперс" от поражения против "Голден Стэйт"

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. "Голден Стэйт Уорриорз" обыграл "Лос-Анджелес Клипперс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча в Сан-Франциско завершилась со счетом 98:79 (33:25, 13:24, 32:14, 20:16). Самым результативным игроком матча стал форвард "Уорриорз" Джимми Батлер, набравший 21 очко. В составе "Клипперс" 20 очков набрал Джеймс Харден, его одноклубник Ивица Зубац оформил дабл-дабл из 14 очков и 13 подборов.

"Голден Стэйт" одержал четыре победы при одном поражении, в активе "Клипперс" два проигрыша и столько же выигранных игр.

В следующем матче "Уорриорз" на выезде сыграют с "Милуоки Бакс" 30 октября. Днем позже "Клипперс" примут "Нью-Орлеан Пеликанс".

В другой встрече вечера "Майами Хит" на домашнем паркете обыграл "Шарлотт Хорнетс" - 144:117 (37:34, 39:26, 29:28, 39:29). Россиянин Влад Голдин не попал в заявку "Хит" на матч. Центровой не принял участия ни в одной игре команды с момента старта регулярного чемпионата.

Результаты других матчей: