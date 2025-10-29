https://ria.ru/20251029/match-2051381983.html
Дабл-дабл Зубаца не спас "Клипперс" от поражения против "Голден Стэйт"
Дабл-дабл Зубаца не спас "Клипперс" от поражения против "Голден Стэйт" - РИА Новости Спорт, 29.10.2025
Дабл-дабл Зубаца не спас "Клипперс" от поражения против "Голден Стэйт"
"Голден Стэйт Уорриорз" обыграл "Лос-Анджелес Клипперс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 29.10.2025
2025-10-29T09:19:00+03:00
2025-10-29T09:19:00+03:00
2025-10-29T11:08:00+03:00
баскетбол
спорт
голден стэйт уорриорз
лос-анджелес клипперс
джимми батлер
ивица зубац
джеймс харден
милуоки бакс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113100/34/1131003492_0:0:2898:1630_1920x0_80_0_0_a31f57cfa32a1763cc9ce0c3b84817f0.jpg
/20251027/demin-2051056785.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113100/34/1131003492_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b57f44eb4a14f9f638146760f00c0841.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, голден стэйт уорриорз, лос-анджелес клипперс, джимми батлер, ивица зубац, джеймс харден, милуоки бакс, нба
Баскетбол, Спорт, Голден Стэйт Уорриорз, Лос-Анджелес Клипперс, Джимми Батлер, Ивица Зубац, Джеймс Харден, Милуоки Бакс, НБА
Дабл-дабл Зубаца не спас "Клипперс" от поражения против "Голден Стэйт"
«Голден Стэйт» обыграл «Клипперс» в матче НБА
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. "Голден Стэйт Уорриорз" обыграл "Лос-Анджелес Клипперс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Сан-Франциско завершилась со счетом 98:79 (33:25, 13:24, 32:14, 20:16). Самым результативным игроком матча стал форвард "Уорриорз" Джимми Батлер, набравший 21 очко. В составе "Клипперс" 20 очков набрал Джеймс Харден, его одноклубник Ивица Зубац оформил дабл-дабл из 14 очков и 13 подборов.
29 октября 2025 • начало в 06:00
Завершен
"Голден Стэйт" одержал четыре победы при одном поражении, в активе "Клипперс" два проигрыша и столько же выигранных игр.
В следующем матче "Уорриорз" на выезде сыграют с "Милуоки Бакс" 30 октября. Днем позже "Клипперс" примут "Нью-Орлеан Пеликанс".
В другой встрече вечера "Майами Хит" на домашнем паркете обыграл "Шарлотт Хорнетс" - 144:117 (37:34, 39:26, 29:28, 39:29). Россиянин Влад Голдин не попал в заявку "Хит" на матч. Центровой не принял участия ни в одной игре команды с момента старта регулярного чемпионата.
Результаты других матчей:
- "Вашингтон Уизардс" - "Филадельфия Севенти Сиксерс" - 134:139 ОТ (40:32, 32:36, 38:26, 16:32, 8:13);
- "Милуоки Бакс" - "Нью-Йорк Никс" - 121:111 (27:26, 32:45, 35:20, 27:20);
- "Оклахома-Сити Тандер" - "Сакраменто Кингз" - 107:101 (24:29, 34:33, 22:21, 27:18).