Дебютный гол Бардакова в НХЛ и пас Ничушкина помогли "Колорадо" победить

Встреча, которая состоялась в Денвере, завершилась победой хозяев площадки со счетом 8:4 (2:0, 4:4, 2:0). В составе "Колорадо" хет-трик оформил Виктор Олофссон (23-я, 44-я и 58-я минуты), дублем отличился Натан Маккиннон (28, 36), еще по шайбе забросили Мартин Нечас (2-я минута), отметившийся дебютным голом в карьере в НХЛ российский нападающий Захар Бардаков (4) и Паркер Келли (29). У "Девилз" авторами голов стали Стефан Ноэсен (31), Даги Хэмилтон (32), Доусон Мерсер (34) и Джек Хьюз (34).
Российский нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин отметился одной голевой передачей и продлил личную результативную серию до четырех матчей. Форвард "Нью-Джерси" Арсений Грицюк нанес два броска в створ ворот.
В параллельном матче чемпионата НХЛ "Чикаго Блэкхокс" обыграл "Оттаву Сенаторз" (7:3) благодаря хет-трику Коннора Бедарда.
