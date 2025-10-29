Рейтинг@Mail.ru
Дебютный гол Бардакова в НХЛ и пас Ничушкина помогли "Колорадо" победить
Хоккей
Хоккей
 
06:55 29.10.2025
Дебютный гол Бардакова в НХЛ и пас Ничушкина помогли "Колорадо" победить
Дебютный гол Бардакова в НХЛ и пас Ничушкина помогли "Колорадо" победить - РИА Новости Спорт, 29.10.2025
Дебютный гол Бардакова в НХЛ и пас Ничушкина помогли "Колорадо" победить
Хоккеисты "Колорадо Эвеланш" обыграли "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 29.10.2025
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
колорадо эвеланш
нью-джерси девилз
захар бардаков
валерий ничушкин
арсений грицюк
/20251029/khokkey-2051369825.html
национальная хоккейная лига (нхл), колорадо эвеланш, нью-джерси девилз, захар бардаков, валерий ничушкин, арсений грицюк
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Колорадо Эвеланш, Нью-Джерси Девилз, Захар Бардаков, Валерий Ничушкин, Арсений Грицюк
Дебютный гол Бардакова в НХЛ и пас Ничушкина помогли "Колорадо" победить

Гол Бардакова и пас Ничушкина помогли "Колорадо" обыграть "Нью-Джерси" в НХЛ

Хоккеист "Колорадо Эвеланш" Захар Бардаков
Хоккеист Колорадо Эвеланш Захар Бардаков - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Getty Images / Tyler Schank/Clarkson Creative
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Хоккеисты "Колорадо Эвеланш" обыграли "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
29 октября 2025 • начало в 04:00
Завершен
Колорадо
8 : 4
Нью-Джерси
01:24 • Мартин Некаш
(Кэйл Макар, Валерий Ничушкин)
03:49 • Захар Бардаков
(Паркер Келли, Gavin Brindley)
22:31 • Виктор Олофссон
(Джек Ахкан, Габриэль Ландескуг)
27:11 • Натан Маккиннон
(Кэйл Макар, Виктор Олофссон)
28:39 • Паркер Келли
(Росс Колтон, Брент Бернс)
35:24 • Натан Маккиннон
(Кэйл Макар, Виктор Олофссон)
43:10 • Виктор Олофссон
(Натан Маккиннон, Кэйл Макар)
57:38 • Виктор Олофссон
(Джек Дрери)
30:08 • Стефан Ноусен
(Пол Коттер)
31:48 • Дуги Хэмилтон
(Джек Хьюз, Люк Хьюз)
33:42 • Доусон Мерсер
(Нико Хишир, Тимо Майер)
34:12 • Джек Хьюз
(Йеспер Братт)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Денвере, завершилась победой хозяев площадки со счетом 8:4 (2:0, 4:4, 2:0). В составе "Колорадо" хет-трик оформил Виктор Олофссон (23-я, 44-я и 58-я минуты), дублем отличился Натан Маккиннон (28, 36), еще по шайбе забросили Мартин Нечас (2-я минута), отметившийся дебютным голом в карьере в НХЛ российский нападающий Захар Бардаков (4) и Паркер Келли (29). У "Девилз" авторами голов стали Стефан Ноэсен (31), Даги Хэмилтон (32), Доусон Мерсер (34) и Джек Хьюз (34).
Российский нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин отметился одной голевой передачей и продлил личную результативную серию до четырех матчей. Форвард "Нью-Джерси" Арсений Грицюк нанес два броска в створ ворот.
В параллельном матче чемпионата НХЛ "Чикаго Блэкхокс" обыграл "Оттаву Сенаторз" (7:3) благодаря хет-трику Коннора Бедарда.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
"Вашингтон" потерпел второе поражение подряд, Овечкин снова не забил
29 октября, 06:28
 
Хоккей Национальная хоккейная лига (НХЛ) Колорадо Эвеланш Нью-Джерси Девилз Захар Бардаков Валерий Ничушкин Арсений Грицюк
 
Матч-центр
 
Версия 2023.1 Beta
Лента новостей
