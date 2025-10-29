"Питтсбург" Малкина проиграл "Филадельфии" Мичкова

Встреча, которая состоялась в Филадельфии, завершилась победой хозяев площадки в серии буллитов со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0). В составе "Филадельфии" шайбы в основное время матч забросили Бобби Бринк (18-я минута) и Трэвис Конечны (23). Автором победного буллита стал Бринк. У гостей голами отметились Джастин Бразо (11) и Сидни Кросби (52).
Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин нанес три броска в створ ворот, провел один силовой прием, реализовал свою попытку в буллитной серии и очков не набрал, прервав личную результативную серию, которая составила семь матчей. Форвард "Филадельфии" Матвей Мичков три раза бросил в створ, применил два хита и отметился голом в серии буллитов. Защитник "Флайерз" Егор Замула заблокировал один бросок.
В параллельном матче чемпионата НХЛ хоккеисты "Торонто Мейпл Лифс" обыграли "Калгари Флэймз" (4:3).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
r-sport.internet@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.