"Питтсбург" Малкина проиграл "Филадельфии" Мичкова

Встреча, которая состоялась в Филадельфии, завершилась победой хозяев площадки в серии буллитов со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0). В составе "Филадельфии" шайбы в основное время матч забросили Бобби Бринк (18-я минута) и Трэвис Конечны (23). Автором победного буллита стал Бринк. У гостей голами отметились Джастин Бразо (11) и Сидни Кросби (52).

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин нанес три броска в створ ворот, провел один силовой прием, реализовал свою попытку в буллитной серии и очков не набрал, прервав личную результативную серию, которая составила семь матчей. Форвард "Филадельфии" Матвей Мичков три раза бросил в створ, применил два хита и отметился голом в серии буллитов. Защитник "Флайерз" Егор Замула заблокировал один бросок.