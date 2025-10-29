Рейтинг@Mail.ru
"Питтсбург" Малкина проиграл "Филадельфии" Мичкова
Хоккей
 
04:10 29.10.2025
"Питтсбург" Малкина проиграл "Филадельфии" Мичкова
Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" проиграли "Филадельфии Флайерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 29.10.2025
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
филадельфия флайерз
питтсбург пингвинз
евгений малкин
матвей мичков
егор замула
национальная хоккейная лига (нхл), филадельфия флайерз, питтсбург пингвинз, евгений малкин, матвей мичков, егор замула
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Филадельфия Флайерз, Питтсбург Пингвинз, Евгений Малкин, Матвей Мичков, Егор Замула
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" проиграли "Филадельфии Флайерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
29 октября 2025 • начало в 01:00
Закончен (Б)
Филадельфия
3 : 21:0
Питтсбург
17:25 • Бобби Бринк
(Ноа Кэйтс, Тревор Зеграс)
22:46 • Трэвис Конечны
(Шон Кутюрье, Бобби Бринк)
65:01 • Матвей Мичков (П)
65:01 • Бобби Бринк (П)
10:19 • Justin Brazeau
(Энтони Манта, Мэттью Думба)
51:57 • Сидней Кросби
(Филип Хеландер, Брайан Раст)
65:01 • Евгений Малкин (П)
Встреча, которая состоялась в Филадельфии, завершилась победой хозяев площадки в серии буллитов со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0). В составе "Филадельфии" шайбы в основное время матч забросили Бобби Бринк (18-я минута) и Трэвис Конечны (23). Автором победного буллита стал Бринк. У гостей голами отметились Джастин Бразо (11) и Сидни Кросби (52).
Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин нанес три броска в створ ворот, провел один силовой прием, реализовал свою попытку в буллитной серии и очков не набрал, прервав личную результативную серию, которая составила семь матчей. Форвард "Филадельфии" Матвей Мичков три раза бросил в створ, применил два хита и отметился голом в серии буллитов. Защитник "Флайерз" Егор Замула заблокировал один бросок.
В параллельном матче чемпионата НХЛ хоккеисты "Торонто Мейпл Лифс" обыграли "Калгари Флэймз" (4:3).
Хоккей
 
Матч-центр
 
