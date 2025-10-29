Рейтинг@Mail.ru
Экс-тренер "Химок" не получил денег от подмосковного клуба - РИА Новости Спорт, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
15:58 29.10.2025 (обновлено: 16:21 29.10.2025)
https://ria.ru/20251029/khimki-2051535482.html
Экс-тренер "Химок" не получил денег от подмосковного клуба
Экс-тренер "Химок" не получил денег от подмосковного клуба - РИА Новости Спорт, 29.10.2025
Экс-тренер "Химок" не получил денег от подмосковного клуба
Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы испанского специалиста Франка Артиги, заявил РИА Новости, что его клиент не получил денег от... РИА Новости Спорт, 29.10.2025
2025-10-29T15:58:00+03:00
2025-10-29T16:21:00+03:00
футбол
дмитрий селюк
франк артига
международная федерация футбола (фифа)
химки
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951943833_0:43:1296:772_1920x0_80_0_0_6a587e403b4775273d15697ef2ca9cf9.jpg
/20251014/lokomotiv-2048168882.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951943833_0:0:1296:972_1920x0_80_0_0_85a4846edc13d6768f6714cdf0283832.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
дмитрий селюк, франк артига, международная федерация футбола (фифа), химки, спорт
Футбол, Дмитрий Селюк, Франк Артига, Международная федерация футбола (ФИФА), Химки, Спорт
Экс-тренер "Химок" не получил денег от подмосковного клуба

Агент Селюк: Артига не получил денег от подмосковных "Химок"

© Фото : Социальные сети Франка АртигиФранк Артига
Франк Артига - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Фото : Социальные сети Франка Артиги
Франк Артига. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы испанского специалиста Франка Артиги, заявил РИА Новости, что его клиент не получил денег от подмосковных "Химок", а после банкротства клуба рассчитывать можно только на российское законодательство.
Суд 14 октября включил в реестр требований кредиторов "Химок" требования работников и игроков клуба в общем размере около 696 миллионов рублей.
«
"Артига до сих пор не получил положенные ему деньги, и, честно говоря, сомневаюсь, что кто-то вообще их увидит. Тем не менее надеемся, что в итоге всех обяжут произвести выплаты. К сожалению, на помощь ФИФА рассчитывать уже не приходится - клуб признан банкротом, и теперь все зависит от российского законодательства", - сказал Селюк.
"Будем ли мы обращаться в суд? Проблема касается не только Артиги, но и многих других сотрудников "Химок". Посмотрим. Конечно, ему хотелось бы получить вознаграждение за свою работу. Но, как говорится, что есть, то есть. Клуб не выходил на связь. Сейчас Артига сосредоточен на Лиге чемпионов", - добавил собеседник агентства.
Артига возглавлял "Химки" с июня 2024 года. В апреле он был уволен на фоне информации о долгах перед игроками и тренерским штабом. Позднее испанец обратился с жалобой в Международную федерацию футбола (ФИФА).
Эмблема Локомотива - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
"Локомотив" предъявил требования к обанкротившимся "Химкам"
14 октября, 13:31
 
ФутболДмитрий СелюкФранк АртигаМеждународная федерация футбола (ФИФА)ХимкиСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Пенальти
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Спартак Москва
    Автомобилист
    1
    1
  • Хоккей
    Перерыв
    ЦСКА
    Лада
    3
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала