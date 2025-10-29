https://ria.ru/20251029/khimki-2051535482.html
Экс-тренер "Химок" не получил денег от подмосковного клуба
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы испанского специалиста Франка Артиги, заявил РИА Новости, что его клиент не получил денег от подмосковных "Химок", а после банкротства клуба рассчитывать можно только на российское законодательство.
Суд 14 октября включил в реестр требований кредиторов "Химок" требования работников и игроков клуба в общем размере около 696 миллионов рублей.
«
"Артига до сих пор не получил положенные ему деньги, и, честно говоря, сомневаюсь, что кто-то вообще их увидит. Тем не менее надеемся, что в итоге всех обяжут произвести выплаты. К сожалению, на помощь ФИФА
рассчитывать уже не приходится - клуб признан банкротом, и теперь все зависит от российского законодательства", - сказал Селюк
.
"Будем ли мы обращаться в суд? Проблема касается не только Артиги
, но и многих других сотрудников "Химок". Посмотрим. Конечно, ему хотелось бы получить вознаграждение за свою работу. Но, как говорится, что есть, то есть. Клуб не выходил на связь. Сейчас Артига сосредоточен на Лиге чемпионов", - добавил собеседник агентства.
Артига возглавлял "Химки" с июня 2024 года. В апреле он был уволен на фоне информации о долгах перед игроками и тренерским штабом. Позднее испанец обратился с жалобой в Международную федерацию футбола (ФИФА).