"Хоффенхайм" проиграл "Санкт-Паули" в серии пенальти
Футбол
 
02:07 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/futbol-2051351793.html
"Хоффенхайм" проиграл "Санкт-Паули" в серии пенальти
"Хоффенхайм" проиграл "Санкт-Паули" в серии пенальти - РИА Новости Спорт, 29.10.2025
"Хоффенхайм" проиграл "Санкт-Паули" в серии пенальти
"Хоффенхайм" на выезде в серии пенальти проиграл "Санкт-Паули" в матче 1/16 финала Кубка Германии по футболу. РИА Новости Спорт, 29.10.2025
2025-10-29T02:07:00+03:00
2025-10-29T02:07:00+03:00
футбол
спорт
германия
гамбург (город)
андрей крамарич
хоффенхайм
бундеслига
санкт-паули
германия
гамбург (город)
2025
1920
1920
true
спорт, германия, гамбург (город), андрей крамарич, хоффенхайм, бундеслига, санкт-паули, аугсбург, гриша премель
Футбол, Спорт, Германия, Гамбург (город), Андрей Крамарич, Хоффенхайм, Бундеслига, Санкт-Паули, Аугсбург, Гриша Премель
"Хоффенхайм" проиграл "Санкт-Паули" в серии пенальти

"Хоффенхайм" в серии пенальти проиграл "Санкт-Паули" в Кубке Германии

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. "Хоффенхайм" на выезде в серии пенальти проиграл "Санкт-Паули" в матче 1/16 финала Кубка Германии по футболу.
Основное и дополнительное время встречи, которая прошла в Гамбурге, завершилось со счетом 2:2. В составе "Санкт-Паули" голы забили Хауке Валь (1-я минута) и Матиаш Перейра Лаже (120+2). У "Хоффенхайма" отличились Гриша Прёмель (47) и Андрей Крамарич (107, с пенальти).
Гарри Кейн - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Хет-трик Кейна помог "Баварии" разгромить "Хоффенхайм" в Бундеслиге
20 сентября, 18:42
В серии пенальти точнее оказались футболисты "Санкт-Паули" - 8:7. У "Хоффенхайма" свои попытки не смогли реализовать отличившийся по ходу матча Крамарич и Альбиан Хайдари.
Обе команды выступают в Бундеслиге. "Хоффенхайм" идет на седьмом месте с 13 очками, "Санкт-Паули" (7) располагается на 14-й строчке.
Результаты остальных матчей:
"Аугсбург" - "Бохум" - 0:1;
"Боруссия" (Менхенгладбах) - "Карлсруэ" - 3:1;
"Энерги" - "Лейпциг" - 1:4.
Кубок Германии
28 октября 2025 • начало в 22:45
Закончен (П)
Санкт-Паули
3 : 28:7
Хоффенхайм
01‎’‎ • Хауке Валь
(Джеймс Сандс)
120‎’‎ • Матиаш Перейра-Лаже
121‎’‎ • Эрик Смит (П)
121‎’‎ • Луи Оппи (П)
121‎’‎ • Martijn Kaars (П)
121‎’‎ • Манолис Салиакас (П)
121‎’‎ • Джоэл Чима Фудзита (П)
121‎’‎ • Джеймс Сандс (П)
121‎’‎ • Abdoulie Ceesay (П)
121‎’‎ • Хауке Валь (П)
47‎’‎ • Гриша Премель
(Андрей Крамарич)
107‎’‎ • Андрей Крамарич
121‎’‎ • Воутер Бургер (П)
121‎’‎ • Ила Бебу (П)
121‎’‎ • Leon Avdullahu (П)
121‎’‎ • Бернардо (П)
121‎’‎ • Bazoumana Toure (П)
121‎’‎ • Озан Кабак (П)
121‎’‎ • Умут Тохумджу (П)
Футбол Спорт Германия Гамбург (город) Андрей Крамарич Хоффенхайм Бундеслига Санкт-Паули Аугсбург Гриша Премель
 
