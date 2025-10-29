"Хоффенхайм" проиграл "Санкт-Паули" в серии пенальти

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. "Хоффенхайм" на выезде в серии пенальти проиграл "Санкт-Паули" в матче 1/16 финала Кубка Германии по футболу.
Основное и дополнительное время встречи, которая прошла в Гамбурге, завершилось со счетом 2:2. В составе "Санкт-Паули" голы забили Хауке Валь (1-я минута) и Матиаш Перейра Лаже (120+2). У "Хоффенхайма" отличились Гриша Прёмель (47) и Андрей Крамарич (107, с пенальти).
Хет-трик Кейна помог "Баварии" разгромить "Хоффенхайм" в Бундеслиге
20 сентября, 18:42
В серии пенальти точнее оказались футболисты "Санкт-Паули" - 8:7. У "Хоффенхайма" свои попытки не смогли реализовать отличившийся по ходу матча Крамарич и Альбиан Хайдари.
Обе команды выступают в Бундеслиге. "Хоффенхайм" идет на седьмом месте с 13 очками, "Санкт-Паули" (7) располагается на 14-й строчке.
Результаты остальных матчей:
Кубок Германии
28 октября 2025 • начало в 22:45
Закончен (П)
01’ • Хауке Валь
(Джеймс Сандс)
120’ • Матиаш Перейра-Лаже
121’ • Эрик Смит (П)
121’ • Луи Оппи (П)
121’ • Martijn Kaars (П)
121’ • Манолис Салиакас (П)
121’ • Джоэл Чима Фудзита (П)
121’ • Джеймс Сандс (П)
121’ • Abdoulie Ceesay (П)
121’ • Хауке Валь (П)
47’ • Гриша Премель
107’ • Андрей Крамарич
121’ • Воутер Бургер (П)
121’ • Ила Бебу (П)
121’ • Leon Avdullahu (П)
121’ • Бернардо (П)
121’ • Bazoumana Toure (П)
121’ • Озан Кабак (П)
121’ • Умут Тохумджу (П)