"Хоффенхайм" проиграл "Санкт-Паули" в серии пенальти

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. "Хоффенхайм" на выезде в серии пенальти проиграл "Санкт-Паули" в матче 1/16 финала Кубка Германии по футболу.

В серии пенальти точнее оказались футболисты "Санкт-Паули" - 8:7. У "Хоффенхайма" свои попытки не смогли реализовать отличившийся по ходу матча Крамарич и Альбиан Хайдари.