Тренер "Колорадо" похвалил Бардакова за матч против "Нью-Джерси"
Хоккей
Хоккей
 
10:04 29.10.2025 (обновлено: 11:06 29.10.2025)
Тренер "Колорадо" похвалил Бардакова за матч против "Нью-Джерси"
Тренер "Колорадо" похвалил Бардакова за матч против "Нью-Джерси" - РИА Новости Спорт, 29.10.2025
Тренер "Колорадо" похвалил Бардакова за матч против "Нью-Джерси"
Главный тренер "Колорадо Эвеланш" Джаред Беднар заявил, что матч регулярного чемпионата против "Нью-Джерси Дэвилз" стал для российского форварда Захара... РИА Новости Спорт, 29.10.2025
хоккей
спорт
джаред беднар
нью-джерси дэвилз
захар бардаков
колорадо эвеланш
национальная хоккейная лига (нхл)
Тренер "Колорадо" похвалил Бардакова за матч против "Нью-Джерси"

Беднар заявил, что матч против "Нью-Джерси" стал для Бардакова лучшим в НХЛ

© Фото : Пресс-служба ХК СКАЗахар Бардаков
Захар Бардаков - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Фото : Пресс-служба ХК СКА
Захар Бардаков. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Главный тренер "Колорадо Эвеланш" Джаред Беднар заявил, что матч регулярного чемпионата против "Нью-Джерси Дэвилз" стал для российского форварда Захара Бардакова лучшим в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Встреча прошла в среду в Денвере и завершилась победой "Колорадо" со счетом 8:4. На 4-й минуте Бардаков забросил свою дебютную шайбу в НХЛ.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
29 октября 2025 • начало в 04:00
Завершен
Колорадо
8 : 4
Нью-Джерси
01:24 • Мартин Некаш
(Кэйл Макар, Валерий Ничушкин)
03:49 • Захар Бардаков
(Паркер Келли, Gavin Brindley)
22:31 • Виктор Олофссон
(Джек Ахкан, Габриэль Ландескуг)
27:11 • Натан Маккиннон
(Кэйл Макар, Виктор Олофссон)
28:39 • Паркер Келли
(Росс Колтон, Брент Бернс)
35:24 • Натан Маккиннон
(Кэйл Макар, Виктор Олофссон)
43:10 • Виктор Олофссон
(Натан Маккиннон, Кэйл Макар)
57:38 • Виктор Олофссон
(Джек Дрери)
30:08 • Стефан Ноусен
(Пол Коттер)
31:48 • Дуги Хэмилтон
(Джек Хьюз, Люк Хьюз)
33:42 • Доусон Мерсер
(Нико Хишир, Тимо Майер)
34:12 • Джек Хьюз
(Йеспер Братт)
«
"Это, несомненно, была лучшая игра Бардакова. Все звено проявило себя великолепно. Мне понравилась игра Келли Паркера, понравилась игра Гэвина Бриндли, понравилась игра Бардакова", - приводит слова Беднара сайт НХЛ.
Бардакову 24 года. Воспитанник подмосковного "Витязя" был выбран на драфте НХЛ в 2021 году в седьмом раунде клубом "Нью-Джерси Дэвилз", однако в апреле 2025-го подписал однолетний контракт новичка с "Колорадо", куда был обменян в марте 2024 года. Всего в североамериканской лиге он провел шесть игр, в которых, помимо гола, отдал одну голевую передачу. Ранее в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) форвард выступал за петербургский СКА.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Овечкин объяснил, почему пока не собирается завершать карьеру
29 октября, 09:32
 
ХоккейСпортДжаред БеднарНью-Джерси ДэвилзЗахар БардаковКолорадо ЭвеланшНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
