Тренер "Колорадо" похвалил Бардакова за матч против "Нью-Джерси"

Встреча прошла в среду в Денвере и завершилась победой "Колорадо" со счетом 8:4. На 4-й минуте Бардаков забросил свою дебютную шайбу в НХЛ.

Бардакову 24 года. Воспитанник подмосковного "Витязя" был выбран на драфте НХЛ в 2021 году в седьмом раунде клубом "Нью-Джерси Дэвилз", однако в апреле 2025-го подписал однолетний контракт новичка с "Колорадо", куда был обменян в марте 2024 года. Всего в североамериканской лиге он провел шесть игр, в которых, помимо гола, отдал одну голевую передачу. Ранее в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) форвард выступал за петербургский СКА.