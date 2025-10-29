Тренер "Колорадо" похвалил Бардакова за матч против "Нью-Джерси"

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Главный тренер "Колорадо Эвеланш" Джаред Беднар заявил, что матч регулярного чемпионата против "Нью-Джерси Дэвилз" стал для российского форварда Захара Бардакова лучшим в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Встреча прошла в среду в Денвере и завершилась победой "Колорадо" со счетом 8:4. На 4-й минуте Бардаков забросил свою дебютную шайбу в НХЛ.
29 октября 2025 • начало в 04:00
Завершен
01:24 • Мартин Некаш
(Кэйл Макар, Валерий Ничушкин)
03:49 • Захар Бардаков
(Паркер Келли, Gavin Brindley)
22:31 • Виктор Олофссон
27:11 • Натан Маккиннон
(Кэйл Макар, Виктор Олофссон)
28:39 • Паркер Келли
35:24 • Натан Маккиннон
(Кэйл Макар, Виктор Олофссон)
43:10 • Виктор Олофссон
(Натан Маккиннон, Кэйл Макар)
57:38 • Виктор Олофссон
30:08 • Стефан Ноусен
(Пол Коттер)
31:48 • Дуги Хэмилтон
(Джек Хьюз, Люк Хьюз)
33:42 • Доусон Мерсер
34:12 • Джек Хьюз
"Это, несомненно, была лучшая игра Бардакова. Все звено проявило себя великолепно. Мне понравилась игра Келли Паркера, понравилась игра Гэвина Бриндли, понравилась игра Бардакова", - приводит слова Беднара сайт НХЛ.
Бардакову 24 года. Воспитанник подмосковного "Витязя" был выбран на драфте НХЛ в 2021 году в седьмом раунде клубом "Нью-Джерси Дэвилз", однако в апреле 2025-го подписал однолетний контракт новичка с "Колорадо", куда был обменян в марте 2024 года. Всего в североамериканской лиге он провел шесть игр, в которых, помимо гола, отдал одну голевую передачу. Ранее в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) форвард выступал за петербургский СКА.
