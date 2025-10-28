Рейтинг@Mail.ru
Российские теннисистки узнали соперниц по группе на итоговом турнире WTA - РИА Новости Спорт, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
21:37 28.10.2025 (обновлено: 21:38 28.10.2025)
https://ria.ru/20251028/tennis-2051333658.html
Российские теннисистки узнали соперниц по группе на итоговом турнире WTA
Российские теннисистки узнали соперниц по группе на итоговом турнире WTA - РИА Новости Спорт, 28.10.2025
Российские теннисистки узнали соперниц по группе на итоговом турнире WTA
Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер попали в группу Лизель Хубер при жеребьевке итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде,... РИА Новости Спорт, 28.10.2025
2025-10-28T21:37:00+03:00
2025-10-28T21:38:00+03:00
теннис
спорт
лизель хубер
мирра андреева
диана шнайдер
женская теннисная ассоциация (wta)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963527809_0:0:1292:727_1920x0_80_0_0_2665015b88fe5ed973dcc52cb560dda5.jpg
/20251028/tennis-2051331266.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963527809_0:0:1292:969_1920x0_80_0_0_35fc0574cb29b933989ef53fa58425a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, лизель хубер, мирра андреева, диана шнайдер, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Лизель Хубер, Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Российские теннисистки узнали соперниц по группе на итоговом турнире WTA

Андреева и Шнайдер попали в группу Лизель Хубер на итоговом турнире WTA

© Фото : Пресс-служба ITFРоссийские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер
Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Фото : Пресс-служба ITF
Читать в
Дзен
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер попали в группу Лизель Хубер при жеребьевке итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде, сообщается на сайте организации.
Итоговый турнир WTA с участием восьми дуэтов пройдет с 1 по 8 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В полуфинал выйдут по две лучшие пары из каждой группы.
В группу Лизель Хубер также попали Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США), Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) и Тимея Бабош (Венгрия) / Луиза Стефани (Бразилия).
Группу Мартины Навратиловой составили: Сара Эррани (Италия) / Жасмин Паолини (Италия), Вероника Кудерметова (Россия) / Элизе Мертенс (Бельгия), Се Шувэй (Тайвань) / Елена Остапенко (Латвия) и Эйжа Мухаммад (США) / Деми Схюрс (Нидерланды).
Арина Соболенко - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Соболенко попала в одну группу с Гауфф на итоговом турнире WTA
28 октября, 21:12
 
ТеннисСпортЛизель ХуберМирра АндрееваДиана ШнайдерЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Пенальти
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    1
  • Хоккей
    1-й период
    Спартак Москва
    Автомобилист
    1
    1
  • Хоккей
    1-й период
    ЦСКА
    Лада
    2
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала