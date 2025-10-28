Российские теннисистки узнали соперниц по группе на итоговом турнире WTA

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер попали в группу Лизель Хубер при жеребьевке итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде, сообщается на сайте организации.