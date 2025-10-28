Рейтинг@Mail.ru
Никитин рассказал, что сломало игру ЦСКА со "Спартаком"
Хоккей
 
23:00 28.10.2025
Никитин рассказал, что сломало игру ЦСКА со "Спартаком"
Никитин рассказал, что сломало игру ЦСКА со "Спартаком" - РИА Новости Спорт, 28.10.2025
Никитин рассказал, что сломало игру ЦСКА со "Спартаком"
Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин заявил журналистам, что необязательные удаления со стороны его подопечных стали причиной поражения в дерби против... РИА Новости Спорт, 28.10.2025
хоккей
спорт
игорь никитин
континентальная хоккейная лига (кхл)
спартак (москва)
цска
Никитин рассказал, что сломало игру ЦСКА со "Спартаком"

Никитин: необязательные удаления сломали всю игру ЦСКА со "Спартаком"

Игорь Никитин. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин заявил журналистам, что необязательные удаления со стороны его подопечных стали причиной поражения в дерби против "Спартака" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ЦСКА во вторник проиграл "Спартаку" (2:3). Все три шайбы армейцы пропустили при игре в меньшинстве.
«
"Все очевидно: "фуфловые" удаления сломали всю игру. Если бы я знал, как бороться с этими удалениями, то поборол бы эту ситуацию. Должны быть мозг и характер, чтобы не было такого в ситуациях, где соперник заставлял фолить. Мы сами виноваты. Игра состоит из многих компонентов, которые без исключения могут быть критически важными. Нам не хватает мастерства в широком смысле этого слова. Мы контролировали только часть игры, но не контролировали одну из самых важных деталей - дисциплину", - сказал Никитин.
Владимир Крикунов - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Тренер объяснил, почему Овечкин талантливее Малкина
28 октября, 16:28
 
Хоккей
 
