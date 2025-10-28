Никитин рассказал, что сломало игру ЦСКА со "Спартаком"

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин заявил журналистам, что необязательные удаления со стороны его подопечных стали причиной поражения в дерби против "Спартака" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).