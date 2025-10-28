Рейтинг@Mail.ru
Минское "Динамо" разгромило "Сочи" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
21:36 28.10.2025 (обновлено: 23:04 28.10.2025)
https://ria.ru/20251028/khokkey-2051333336.html
Минское "Динамо" разгромило "Сочи" в матче КХЛ
Минское "Динамо" разгромило "Сочи" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 28.10.2025
Минское "Динамо" разгромило "Сочи" в матче КХЛ
Минское "Динамо" на своем льду разгромило "Сочи" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 28.10.2025
2025-10-28T21:36:00+03:00
2025-10-28T23:04:00+03:00
хоккей
спорт
континентальная хоккейная лига (кхл)
динамо (минск)
хк сочи
илья усов
вадим шипачев
тимур хафизов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011698976_0:57:2592:1515_1920x0_80_0_0_4ab21684bb8eec9c8850958863acf714.jpg
/20251028/match-2051319803.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011698976_146:0:2385:1679_1920x0_80_0_0_86333b93e80128aa77fdc974950df91e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, континентальная хоккейная лига (кхл), динамо (минск), хк сочи, илья усов, вадим шипачев, тимур хафизов
Хоккей, Спорт, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Динамо (Минск), ХК Сочи, Илья Усов, Вадим Шипачев, Тимур Хафизов
Минское "Динамо" разгромило "Сочи" в матче КХЛ

Минское "Динамо" со счетом 8:2 обыграло "Сочи" в матче КХЛ

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкХоккеисты минского "Динамо"
Хоккеисты минского Динамо - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Хоккеисты минского "Динамо". Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Минское "Динамо" на своем льду разгромило "Сочи" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
28 октября 2025 • начало в 19:10
Завершен
Динамо Минск
8 : 2
Сочи
01:55 • Yegor Borikov
(Даррен Диц, Daniil Lipsky)
05:16 • Сам Анас
(Николас Мелоче, Алекс Лимож)
16:58 • Никита Пышкайло
20:38 • Виталий Пинчук
(Ксавье Уэлле, Алекс Лимож)
21:03 • Daniil Lipsky
(Yegor Borikov, Даррен Диц)
22:18 • Yegor Borikov
(Андрей Стась, Алекс Лимож)
23:12 • Daniil Lipsky
(Брэйд Лайл, Yegor Borikov)
27:26 • Вадим Шипачев
(Вадим Мороз, Тай Смит)
09:42 • Николай Поляков
56:48 • Тимур Хафизов
(Матвей Гуськов, Артур Тянулин)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, прошедшая в Минске, завершилась со счетом 8:2 (3:1, 5:0, 0:1) в пользу хозяев, в составе которых по дублю оформили Егор Бориков (2-я и 23-я минуты) и Даниил Липский (22, 24), также по шайбе забросили Сэм Энэс (6), Илья Усов (17), Виталий Пинчук (21) и Вадим Шипачев (28). У "Сочи" отличились Николай Поляков (10) и Тимур Хафизов (57).
Для Шипачева заброшенная шайба стала 267-й в регулярных чемпионатах КХЛ. Он сравнялся по количеству голов с бывшим нападающим сборной Казахстана Найджелом Доусом и вышел на второе место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов лиги.
Минское "Динамо" выиграло третий матч подряд и вышло на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 25 очков. "Сочи" (10) проиграл девятый матч КХЛ кряду и располагается на последней, 11-й строчке на Западе.
В следующем матче "Динамо" 30 октября примет хабаровский "Амур", "Сочи" 2 ноября дома сыграет против московского "Спартака".
В другом матче череповецкая "Северсталь" выиграла у хабаровского "Амура" - 6:2 (1:1, 5:0, 0:1).
Хоккеисты Автомобилиста - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
"Автомобилист" победил "Трактор" в матче КХЛ
28 октября, 19:41
 
ХоккейСпортКХЛ 2025-2026Динамо (Минск)ХК СочиИлья УсовВадим ШипачевТимур Хафизов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    В ожидании пенальти
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    1
  • Хоккей
    1-й период
    Спартак Москва
    Автомобилист
    1
    1
  • Хоккей
    1-й период
    ЦСКА
    Лада
    2
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала