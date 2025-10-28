Минское "Динамо" разгромило "Сочи" в матче КХЛ

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Минское "Динамо" на своем льду разгромило "Сочи" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
28 октября 2025 • начало в 19:10
Завершен
01:55 • Yegor Borikov
(Даррен Диц, Daniil Lipsky)
05:16 • Сам Анас
(Николас Мелоче, Алекс Лимож)
16:58 • Никита Пышкайло
20:38 • Виталий Пинчук
(Ксавье Уэлле, Алекс Лимож)
21:03 • Daniil Lipsky
(Yegor Borikov, Даррен Диц)
22:18 • Yegor Borikov
(Андрей Стась, Алекс Лимож)
23:12 • Daniil Lipsky
(Брэйд Лайл, Yegor Borikov)
27:26 • Вадим Шипачев
(Вадим Мороз, Тай Смит)
09:42 • Николай Поляков
56:48 • Тимур Хафизов
(Матвей Гуськов, Артур Тянулин)
Встреча, прошедшая в Минске, завершилась со счетом 8:2 (3:1, 5:0, 0:1) в пользу хозяев, в составе которых по дублю оформили Егор Бориков (2-я и 23-я минуты) и Даниил Липский (22, 24), также по шайбе забросили Сэм Энэс (6), Илья Усов (17), Виталий Пинчук (21) и Вадим Шипачев (28). У "Сочи" отличились Николай Поляков (10) и Тимур Хафизов (57).
Для Шипачева заброшенная шайба стала 267-й в регулярных чемпионатах КХЛ. Он сравнялся по количеству голов с бывшим нападающим сборной Казахстана Найджелом Доусом и вышел на второе место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов лиги.
Минское "Динамо" выиграло третий матч подряд и вышло на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 25 очков. "Сочи" (10) проиграл девятый матч КХЛ кряду и располагается на последней, 11-й строчке на Западе.
В другом матче череповецкая "Северсталь" выиграла у хабаровского "Амура" - 6:2 (1:1, 5:0, 0:1).
