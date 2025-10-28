Минское "Динамо" разгромило "Сочи" в матче КХЛ

Минское "Динамо" выиграло третий матч подряд и вышло на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 25 очков. "Сочи" (10) проиграл девятый матч КХЛ кряду и располагается на последней, 11-й строчке на Западе.