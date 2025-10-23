Рейтинг@Mail.ru
09:24 23.10.2025
В МВД дали советы по предупреждению родственников о мошенниках
В МВД дали советы по предупреждению родственников о мошенниках
Новости
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Дзен
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Мошенники используют действенные приёмы социальной инженерии, поэтому, чтобы убедить родственника в том, что он общается со злоумышленниками, нужно самому сохранять спокойствие, возвращать ему ощущение контроля и привлекать авторитетных лиц, рассказали управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Как сообщили в управлении, мошенники используют проверенные приёмы социальной инженерии: давление срочностью, авторитетные роли, изоляцию, страх и стыд. У жертвы развивается сочетание тревоги, снижения способности мыслить критически, и человек начинает оправдывать агрессора.
"Чтобы с минимальными потерями убедить человека в том, что он обманут, важно помнить основные принципы: насилие аргументом бессмысленно, прямое обвинение ("ты дурак, тебя обманули") только укрепит сопротивление.", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Как рассказали в ведомстве, важно ограничить возможность общения с мошенником, вывести человека из измененного состояния сознания и вернуть контроль над эмоциями.
"Сохраняйте спокойствие. Говорите тихо и уверенно: "Я вижу, ты напуган(а). Давай просто проверим факты вместе. Я с тобой, мы во всём разберёмся". Это поможет вернуть чувство безопасности. Будьте помощником, а не судьёй. Сместите фокус на действия: "Давай подумаем, как мы можем защитить твои деньги и документы". Это снижает сопротивление", - сообщили в управлении.
Также не стоит заставлять родственника признавать ошибку, лучше предложить ему проверить факты и позвонить в банк с официального номера, а не с того, который предложили мошенники. Кроме того, стоит использовать неоспоримые доказательства: выписку со счёта, скриншоты операций, данные от оператора, которые нельзя опровергнуть словами.
"Создавайте "маленькие победы". Начните с малого: отмените одну операцию, заблокируйте карту, смените пароль. Это вернёт человеку ощущение контроля. При сопротивлении задавайте вопросы, а не утверждайте: "Кто тебе это сказал? Ты сам им звонил? Покажи переписку". Вопросы включают аналитическое мышление", - добавили в управлении.
Также можно привлечь авторитетных лиц: сотрудника банка и полиции - со стороны профессионала сомнения в правдивости мошенника звучат убедительнее.
"Сохраняйте все цифровые следы: переписки, номера, голосовые сообщения. Ищите в них несостыковки, признаки подделки. Если человек угрожает себе или другим (например, собирается поджечь что-нибудь) — немедленно вызывайте экстренные службы", - посоветовали в ведомстве.
В управлении отметили, что, если человек длительно удерживается в состоянии веры мошенника, возможен эффект травматического воздействия. В этой ситуации следует обратиться к кризисному психологу. По данным правоохранителей, в ряде тяжёлых случаев показано применение методик кризисного вмешательства и коррекции поведения.
