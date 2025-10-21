Рейтинг@Mail.ru
13:11 21.10.2025 (обновлено: 13:26 21.10.2025)
Российские товары покупают не только партнеры, заявил Мишустин
Российские товары покупают не только партнеры, заявил Мишустин

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российские товары покупают не только партнеры Москвы, но и недружественные страны, за I полугодие потратили на это более 25,5 миллиарда долларов, сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин.
"Отдельно стоит обратить внимание на то, что российские товары покупают не только наши партнеры, но и недружественные страны... И за первое полугодие потратили на такие закупки более 25,5 миллиардов долларов", - сказал Мишустин на пленарном заседании Международного экспортного форума "Сделано в России".
Мишустин выступит на международном экспортном форуме "Сделано в России"
Вчера, 00:43
 
ЭкономикаМоскваРоссияМихаил Мишустин
 
 
