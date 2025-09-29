https://ria.ru/20250929/zelenskiy-2045090303.html
Зеленский оскорбил Лукашенко за слова о мирном урегулировании на Украине
Зеленский оскорбил Лукашенко за слова о мирном урегулировании на Украине - РИА Новости, 29.09.2025
Зеленский оскорбил Лукашенко за слова о мирном урегулировании на Украине
Владимир Зеленский на Варшавском форуме по вопросам безопасности нахамил президенту Белоруссии Александру Лукашенко в ответ на слова о мирном урегулировании. РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T12:43:00+03:00
2025-09-29T12:43:00+03:00
2025-09-29T15:07:00+03:00
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский на Варшавском форуме по вопросам безопасности нахамил президенту Белоруссии Александру Лукашенко в ответ на слова о мирном урегулировании."Честно говоря, мне трудно реагировать на то, что говорит Лукашенко. Он живет в своем мире", — сказал он.В конце сентября президент Белоруссии после переговоров в Кремле с Владимиром Путиным заявил о хороших предложениях по урегулированию украинского конфликта. Он добавил, что о них знает в том числе и глава Белого дома Дональд Трамп. При этом Лукашенко отметил, что если Киев не пойдет на предложенный Москвой компромисс, то может потерять всю Украину.На прошлой неделе пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул что Путин открыт для поисков мирного урегулирования, Киев же ушел в пассивную позицию.По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Россия готова обсуждать политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах. При этом украинская сторона так и не ответила на предложение создать рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое на переговорах в Стамбуле. Также Зеленский отверг приглашение приехать в Москву для переговоров.
Зеленский оскорбил Лукашенко за слова о мирном урегулировании на Украине
