Зеленский оскорбил Лукашенко за слова о мирном урегулировании на Украине

Зеленский оскорбил Лукашенко за слова о мирном урегулировании на Украине

Владимир Зеленский на Варшавском форуме по вопросам безопасности нахамил президенту Белоруссии Александру Лукашенко в ответ на слова о мирном урегулировании. РИА Новости, 29.09.2025

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский на Варшавском форуме по вопросам безопасности нахамил президенту Белоруссии Александру Лукашенко в ответ на слова о мирном урегулировании."Честно говоря, мне трудно реагировать на то, что говорит Лукашенко. Он живет в своем мире", — сказал он.В конце сентября президент Белоруссии после переговоров в Кремле с Владимиром Путиным заявил о хороших предложениях по урегулированию украинского конфликта. Он добавил, что о них знает в том числе и глава Белого дома Дональд Трамп. При этом Лукашенко отметил, что если Киев не пойдет на предложенный Москвой компромисс, то может потерять всю Украину.На прошлой неделе пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул что Путин открыт для поисков мирного урегулирования, Киев же ушел в пассивную позицию.По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Россия готова обсуждать политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах. При этом украинская сторона так и не ответила на предложение создать рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое на переговорах в Стамбуле. Также Зеленский отверг приглашение приехать в Москву для переговоров.

