Ореховый Спас в 2025 году: история и традиции праздника

Ореховый Спас 2025: какого числа будет праздник, история и традиции

Ореховый Спас в 2025 году: история и традиции праздника

Ореховый Спас – народное название церковного торжества в честь Спаса Нерукотворного. Праздником завершаются летние Спасы – Медовый (14 августа) и Яблочный (19 августа). 08.08.2025

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Ореховый Спас – народное название церковного торжества в честь Спаса Нерукотворного. Праздником завершаются летние Спасы – Медовый (14 августа) и Яблочный (19 августа). О связи с освящением урожая, об истории и традиции, а также дате празднования в России в 2025 году, – в материале РИА Новости.Ореховый СпасКакого числа Ореховый СпасИзначально этот праздник был местным – его отмечали исключительно жители Константинополя. Но в дальнейшем, в связи широким почитанием Спаса Нерукотворного христианами, он довольно быстро стал общецерковным.Праздник непреходящий – его дата не меняется и ежегодно приходится на 29 августа. В этот же день Церковь продолжает отмечать одно из двенадцати главных торжеств – Успение Пресвятой Богородицы.Кроме того, 29 августа верующие молятся Феодоровской иконе Богоматери и вспоминают мученика Диомида.ИсторияИстория праздника восходит к I веку нашей эры. Согласно преданию, царь ближневосточного города Эдесса по имени Авгарь заболел проказой. Лекари безуспешно пытались его вылечить. Однажды до него дошли слухи о могущественном проповеднике в Палестине. Тот исцелял всех нуждающихся.Речь шла об Иисусе. Царь отправил к нему слуг, которые попросили Христа пойти в Эдессу. Но Спаситель в ответ велел подать Ему воду и убрус (полотенце). Умывшись, Он обтер им свое лицо. И на полотне чудесным образом отпечатался Его Лик.Этот плат слуги отвезли в Эдессу. Авгарь, приложившись к нему, тотчас исцелился. Впоследствии он вместе со своими подданными принял крещение от одного из учеников Христа.Убрус стали особо почитать. По преданию, именно с него начали писать первые иконы. Долгое время святыня хранилась в Эдессе, пока в 944 году ее торжественно не перенесли в Константинополь. Это событие произошло 29 августа. В память о нем и был установлен праздник.Сама реликвия бесследно исчезла в 1204 году во время разграбления византийский столицы крестоносцами. Найти ее не могут до сих пор.ТрадицииВ храмах в этот день проходят богослужения. По церковному уставу, торжество в честь Спаса Нерукотворного относится к числу малых "со славословием" (песнопением). Но в русской традиции обычно совершается всенощное бдение.Из-за совпадения с первым днем празднования Успения Богородицы два богослужения совмещены.Что святят на Ореховый СпасС третьего Спаса, как правило, начинается сбор урожая лесных орехов, а также созревал хлеб. Отсюда и еще одно название праздника – Хлебный Спас. Люди в этот день носят в церковь корзины с орехами, хлебом, фруктами для освещения. Праздник в народе также называют "Спас нерукотворного образа" и "Холщовый спас", так как с этого момента начинают продавать домотканые холсты.С конца августа дни становились все холоднее, поэтому Ореховый Спас получил еще одно название – Холодный Спас. Народ начинал делать запасы на зиму.Третий Спас наши предки также отмечали как день благодарности Господу за хлеб насущный, что отражается в пословицах: "У третьего Спаса припасен хлеб" и "Хорошо, если Спаситель — на холсте, а хлеб — на гумне".Что надо делать в этот деньЖелательно, говорят священнослужители, в этот день посетить храм. Если такой возможности нет, то можно ограничиться усердной домашней молитвой.Что же касается домашних трапез, после наступившего накануне праздника Успения Богородицы заканчивается двухнедельный Успенский пост. А значит дозволяется есть скоромную пищу.Что нельзя делать в этот деньСчитается, что в Хлебный спас, как и в любой другой церковный праздник, нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. Однако это правило, как отмечают священники, не относится к повседневным бытовым заботам. Также не возбраняется трудиться, если работу нельзя отложить.Как выбрать орехиЛучше всего выбирать те, что в скорлупе. Она защищает ядра от повреждений. Взяв орех, нужно потрясти его: если слышно, как ядро перекатывается внутри, значит орех старый. Стоит обратить внимание и на саму скорлупу: она должна быть целой, без трещин.Но у этого правила есть исключение – фисташки. Их скорлупа, наоборот, должна быть открыта. Также можно проверить, открылась фисташка сама или с посторонней помощью. Можно аккуратно свести концы скорлупки: смыкаются легко – фисташку открыли механически раньше времени.Среди очищенных орехов следует отдать предпочтение тем, что уже расфасованы. Обязательно нужно проверить состав и срок годности. Орехи могут храниться долго, но не бесконечно. Покупать их "впрок", на несколько лет вперед неразумно.Выбирая орехи на развес, стоит сначала попробовать их на вкус и аромат – они не должны быть кислыми. А уж если чувствуется горечь, от покупки стоит воздержаться.Хранить орехи можно двумя способами. Первый – если они очищены: в темном сухом месте, в плотно закрытом контейнере. Второй – в скорлупе: такие орехи можно не убирать в емкость, но лучше также спрятать в темное место.Рецепты к праздникуТретий Спас хотя и отмечается с наименьшим размахом, но все равно собирает вечером за общим столом всю семью. Мы подготовили рецепты нескольких простых блюд, которыми можно в этот день порадовать близких.Ореховое печеньеИнгредиенты: 150 гр. сливочного масла; 100 гр. орехов (одного или разных видов); 250 гр. муки; 1 пакетик ванильного сахара; сахарная пудра (по вкусу); ½ чайной ложки соли; 1 яйцо.Способ приготовления: Сливочное масло заранее достать из морозилки, чтобы оно стало мягким. За это время измельчить орехи в блендере. Затем в общей миске смешать орехи, 100 гр. муки, пакетик ванильного сахара, небольшое количество сахарной пудры и половину чайной ложки соли. Все перемешать, затем добавить растаявшее сливочное масло и 1 яйцо. Снова перемешать. Оставшиеся 100-150 гр. муки нужно постепенно всыпать в получившуюся смесь, замесив крутое тесто. Готовое тесто должно настояться 10-15 минут. За это время разогреть духовку до 180 градусов. Тесто раскатать на пергаменте до толщины 2-3 мм. С помощью формочки вырезать печенье, лишнее тесто, при желании, можно раскатать еще в один пласт. Пергамент с вырезанным печеньем положите на противень и выпекать в течение 10-15 минут.Шампиньоны с орехами и сыромИнгредиенты: 10 шт. крупных шампиньонов; 150 гр. сыра; 2-3 зубчика чеснока; ½ стакана грецких орехов; 4 ст. ложки сливок.Способ приготовления: Шампиньоны промыть и выложить на полотенце. Удалить ножки и мелко нарезать. Шляпки слегка обжарить на растительном масле с двух сторон. На крупной терке натереть 150 гр сыра, мелко нарезать 2-3 зубчика чеснока. Полстакана грецких орехов измельчить, затем подсушите на сковороде без масла. В общую миску выложить натертый сыр, измельченные орехи, чеснок и ножки шампиньонов. Добавить в смесь 4 столовые ложки сливок и как следует перемешать. Полученной массой начините шляпки и уложить их на противень, застеленный пергаментом. Отправить блюдо в разогретую до 200 градусов духовку на 5-10 минут.Рулеты из баклажанов с ореховой пастойИнгредиенты: 2 баклажана; 1 стакан грецких орехов; 5-6 веточек кинзы; 1 головка чеснока; растительное масло для жарки; соль (по вкусу).Способ приготовления: Нарезать баклажаны ломтиками и засолить их на 20 минут. Они должны пустить сок и горечь. Разогреть сковороду с растительным маслом и обжарить на ней баклажаны с обеих сторон. Грецкие орехи измельчить в блендере. Выжать в них чеснок и перемешать до однородной массы. Добавить нарезанную кинзу и снова перемешать. Выложить начинку на баклажаны и осторожно завернуть в рулет.Народные традиции и поверьяС Ореховым спасом связано немало народных традиций. В этот день было принято печь хлеб из освященного зерна. Им потом угощали всех соседей и нуждающихся.В старину на праздник освящали новые колодцы. А в деревнях троекратно обходили родники, совершая ритуал "закрытия теплого времени года" – чтобы зимой водоем не замерз.У третьего Спаса были и свои приметы. Считалось, если журавль улетит на юг к этому времени, то на Покров Богородицы (14 октября) будет морозно. Если же к празднику выдался богатый урожай орехов, то на следующий год их почти не будет. Зато богато уродится хлеб.

