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СМИ: хакеры атаковали ведомства США из-за уязвимости программы Microsoft
СМИ: хакеры атаковали ведомства США из-за уязвимости программы Microsoft - РИА Новости, 21.07.2025
СМИ: хакеры атаковали ведомства США из-за уязвимости программы Microsoft
Хакеры атаковали правительственные ведомства, а также фирмы США благодаря уязвимости программы SharePoint компании Mircosoft, сообщает газета Washington Post со РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T02:22:00+03:00
2025-07-21T02:22:00+03:00
2025-07-21T02:22:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Хакеры атаковали правительственные ведомства, а также фирмы США благодаря уязвимости программы SharePoint компании Mircosoft, сообщает газета Washington Post со ссылкой на чиновников и частных исследователей. "Хакеры воспользовались крупной брешью в безопасности широко используемого серверного программного обеспечения Microsoft для проведения глобальной атаки на правительственные агентства и компании за последние несколько дней", - пишет издание. По его информации, под удар попали ведомства общенационального и регионального уровней, университеты, энергетические компании. Газета пишет, что в США, а также Канаде и Австралии начали расследование уязвимости серверов SharePoint. При этом, как указывает издание, Microsoft пока не выпустила обновление, чтобы исправить ситуацию. Газета пишет, что до сих пор неясно, кто именно совершил взлом и какова его конечная цель.
https://ria.ru/20250505/haker-2014993760.html
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в мире, сша, канада, австралия, microsoft corporation
В мире, США, Канада, Австралия, Microsoft Corporation
СМИ: хакеры атаковали ведомства США из-за уязвимости программы Microsoft
WP: хакеры атаковали ведомства США благодаря уязвимости программы Microsoft
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости.
Хакеры атаковали правительственные ведомства, а также фирмы США благодаря уязвимости программы SharePoint компании Mircosoft, сообщает газета Washington Post
со ссылкой на чиновников и частных исследователей.
"Хакеры воспользовались крупной брешью в безопасности широко используемого серверного программного обеспечения Microsoft для проведения глобальной атаки на правительственные агентства и компании за последние несколько дней", - пишет издание.
По его информации, под удар попали ведомства общенационального и регионального уровней, университеты, энергетические компании.
Газета пишет, что в США, а также Канаде и Австралии начали расследование уязвимости серверов SharePoint.
При этом, как указывает издание, Microsoft пока не выпустила обновление, чтобы исправить ситуацию.
Газета пишет, что до сих пор неясно, кто именно совершил взлом и какова его конечная цель.