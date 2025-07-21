https://ria.ru/20250721/ssha-2030326625.html

СМИ: хакеры атаковали ведомства США из-за уязвимости программы Microsoft

СМИ: хакеры атаковали ведомства США из-за уязвимости программы Microsoft - РИА Новости, 21.07.2025

СМИ: хакеры атаковали ведомства США из-за уязвимости программы Microsoft

Хакеры атаковали правительственные ведомства, а также фирмы США благодаря уязвимости программы SharePoint компании Mircosoft, сообщает газета Washington Post со РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T02:22:00+03:00

2025-07-21T02:22:00+03:00

2025-07-21T02:22:00+03:00

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Хакеры атаковали правительственные ведомства, а также фирмы США благодаря уязвимости программы SharePoint компании Mircosoft, сообщает газета Washington Post со ссылкой на чиновников и частных исследователей. "Хакеры воспользовались крупной брешью в безопасности широко используемого серверного программного обеспечения Microsoft для проведения глобальной атаки на правительственные агентства и компании за последние несколько дней", - пишет издание. По его информации, под удар попали ведомства общенационального и регионального уровней, университеты, энергетические компании. Газета пишет, что в США, а также Канаде и Австралии начали расследование уязвимости серверов SharePoint. При этом, как указывает издание, Microsoft пока не выпустила обновление, чтобы исправить ситуацию. Газета пишет, что до сих пор неясно, кто именно совершил взлом и какова его конечная цель.

https://ria.ru/20250505/haker-2014993760.html

https://ria.ru/20250701/hakery-2026421649.html

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в мире, сша, канада, австралия, microsoft corporation