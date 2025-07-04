Гештальт: что это и почему его важно закрыть
© Pexels / SHVETS productionДевушка на приеме у психолога
© Pexels / SHVETS production
Девушка на приеме у психолога. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, — РИА Новости. “Закрыть гештальт” — фраза, которую вы слышали много раз. Популярный термин произошел от немецкого “gestalt” и используется в психологии, но объяснить, что это значит простыми словами, мало кто может. В чем суть гештальт-терапии и чем опасны для человека незакрытые гештальты — в материале РИА Новости.
Типологизация личностей: что это такое и как влияет на совместимость
10 октября 2024, 12:00
Что такое гештальт
Гештальт в немецком языке может иметь разные трактовки: например, “форма” или “образ”, а также “целостность”. Первым в 1890 году его упомянул австрийский психолог Христиан фон Эренфельс. В 20-м веке его немецкий коллега Макс Вертхаймер после ряда экспериментов пришел к выводу, что человек воспринимает любой образ полностью, а не как набор отдельных элементов. Самый популярный пример — это музыка: человек слышит мелодию целиком, а не выделяет в ней отдельные ноты.
“В терапии гештальт — это некая незавершенная ситуация (конфликт, невыраженные эмоции, прерванные отношения), которая создает напряжение и оттягивает психические ресурсы, — говорит психолог и психотерапевт Елена Пичугина. — В основе эффекта лежит научное исследование советского психолога Блюмы Зейгарник, получившее название "Феномен незавершенных действий". В соответствии с ним мозг лучше запоминает и стремится завершить то, что осталось в подвешенном состоянии. Например, расставание без прощания, невысказанная обида родителям, нереализованный проект, исчезновение человека из жизни — все это незакрытые гештальты”.
Аутоагрессия: что это такое, как определить и вылечить, советы врачей
26 декабря 2024, 15:51
Кому подходит
Гештальт-терапия подходит для людей, которые хотят лучше понимать себя, стремятся к личностному росту, но в то же время могут испытывать трудности в межличностных отношениях, страдать от тревожности, испытывать хроническую неудовлетворенность либо переживать экзистенциальные кризисы, считает Антон Анферов, психоаналитически ориентированный психолог, преподаватель кафедры государственного и муниципального управления Государственного университета управления.
Эксперт утверждает, что гештальт-терапия не подходит:
- людям в остром психозе;
- с тяжелыми формами клинической депрессии;
- при выраженных когнитивных нарушениях.
“Гештальт-терапия применяется для помощи тем, кто переживает кризис, развод, потерю, чувствует тревогу или усталость. При этом внешне у этих людей все может выглядеть нормальным, — добавляет Андрей Закревский, практикующий психолог, член Профессиональной Психотерапевтической Лиги. — В целом это подход для тех, кто хочет лучше понимать себя и перестать ходить по кругу, играть по одним и тем же сценариям”.
При этом специалист подчеркивает: если проблему нужно решить быстро, гештальт-терапия может не подойти. “Это медленный, во многом “философский” подход. И для него важна готовность пациента чувствовать и проживать, а не просто получить пошаговую инструкцию”, — предупреждает Закревский.
Неврозы: причины, симптомы, способы лечения у взрослых и детей
14 декабря 2023, 14:46
Основные принципы гештальт-терапии
Их перечисляет и разъясняет клинический психолог и гештальт-терапевт Ольга Смирнова.
- 1.Осознанность: включает осознавание собственных чувств, реакций и потребностей. Это необходимо для понимания самого себя и истинных желаний.
- 2.Принятие ответственности: за свою жизнь и те решения, которые ему предстоят.
- 3.Выбор: реальная возможность появляется, когда истинные потребности становятся ясны и стадия принятия ответственности успешно пройдена.
- 4.Работа со срывами: терапевт помогает клиенту выявить и преодолеть внутренние препятствия (так называемые срывы), которые становятся преградой на пути к получению желаемого во внешней среде.
- 5.Контакт и границы: акцент на понимании взаимоотношений между организмом и средой, включая установление границ, контакт с собой и окружающими людьми.
- 6.Фокус на “здесь и сейчас”: важно проживать каждый момент жизни осознанно, уделяя внимание настоящим чувствам и эмоциям.
Методы и техники в гештальт-подходе
Психолог Антон Анферов к числу наиболее известных и популярных техник отнес “работу с пустым стулом” — когда человек разговаривает с воображаемой личностью (или частью себя), которая сидит на пустом стуле. “Это позволяет выразить невысказанное, завершить ситуацию, интегрировать противоположные части личности”, — отмечает эксперт.
Еще одна техника называется “Эксперименты”. Терапевт предлагает сделать что-то в безопасной обстановке "здесь и сейчас". Чтобы осознать свои чувства, конфликты, незавершенные ситуации. “Причем это не домашние задания, а спонтанные действия”, — поясняет Анферов.
Практикующий психолог Антон Закревский в гештальт-терапии использует метод работы, когда “решения ищут не через слова, а телесные ощущения”.
“У меня был клиент, который говорил: “Я просто устал”. Тогда спросил его: “А что чувствуешь в теле, когда говоришь это?” Клиент признался, что в груди словно сдавило, трудно дышать. Через работу с дыханием, небольшие движения и проговаривание чувств он понял, что это не “просто усталость”, а сильная злость, которую он привык “гасить” в себе”, — рассказал Закревский.
Врач назвала признаки панической атаки
28 июня, 03:09
Как выбрать гештальт-терапевта
Чувство безопасности и доверие с первых встреч со специалистом — основа для результативной работы, считает практикующий психолог, КПТ-терапевт и гештальт-терапевт Алена Чубрик.
"Теплота" контакта тоже играет важную роль: терапевт не должен казаться отстраненным, холодным или оценивающим. Важно ощущение, что он с тобой, а не просто выполняет свою функцию”, — отмечает эксперт.
Немаловажна готовность и самого терапевта говорить о процессе. Алена Чубрик советует спрашивать на пробной встрече, как работает специалист и что для него важно.
“Хороший гештальтист сможет объяснить это понятно. И, конечно, не игнорируйте свой внутренний голос. После встречи прислушайтесь к себе: появилось ли ощущение надежды, понимания, даже легкого облегчения? Или осталась тяжесть и сомнение? Доверяйте своей интуиции”, — советует психолог перед первым сеансом.
У грамотного гештальт-терапевта должно быть профильное медицинское образование и соответствующая специализированная подготовка. Опыт работы тоже может играть важную роль.
Психотерапевт Елена Пичугина выделила несколько “красных флагов”, которые должны насторожить при выборе гештальт-терапевта:
- обещания “быстрого излечения”,
- нарушение границ: например, расспросы о личном вне терапии, навязывание своего мнения, избыточная самопрезентация;
- отказ показать документы об образовании.
Как закрыть гештальт
Процесс, по словам гештальт-терапевта Алены Чубрик, включает следующие этапы:
- проговорить и прожить невысказанное;
- получить опыт принятия и поддержки, которой так не хватало;
- осознать, что твоя потребность важна и имеет право на существование;
- научиться по-новому реагировать и выбирать.
“Закрыть гештальт” — значит завершить незавершенную ситуацию. Например, кто-то обидел вас, вы промолчали, а теперь годами возвращаетесь мысленно к этой сцене. Гештальт-терапия помогает осознать, что именно вас тогда зацепило, прожить эмоции, выразить то, что не было сказано и отпустить ситуацию, — говорит Андрей Закревский. — Не всегда можно поговорить с тем человеком, который причинил боль. Но можно прожить этот разговор в терапии, и закрытый гештальт перестанет “фонить” тревогой или обидой”.
Опасность незакрытых гештальтов
Принято считать, что так называемые незакрытые гештальты могут заметно повлиять на качество жизни человека далеко не в лучшую сторону.
Вот лишь часть побочных эффектов:
- появление навязчивых мыслей,
- на этом фоне нередко развивается тревожность,
- общая неудовлетворенность жизнью,
- раздражительность или апатия.
У человека с незакрытыми гештальтами, по мнению экспертов, могут возникнуть проблемы в отношениях с окружающими и даже с самыми близкими людьми. А порой незакрытый гештальт может стать причиной (или толчком) к проблемам со сном и даже развитию психосоматических заболеваний.
Мнение эксперта
Психолог Антон Анферов:
“Гештальт-терапия — это скорее про то, чтобы встретиться с собой настоящим. Когда мы перестаем бороться с тем, что есть внутри нас (даже с самым неприятным), когда осознаем и принимаем это как часть своего опыта здесь и сейчас, без осуждения, только тогда эта часть теряет свою разрушительную силу и может трансформироваться”.
Гештальт-терапевт Алена Чубрик:
- Это путь исследования себя в контакте с миром. Ее сила — в фокусе на живом процессе "здесь и сейчас" и во внимании ко всей системе (человек плюс среда).
- Она требует готовности погружаться в чувства и неопределенность, и ждать быстрых рецептов от нее не стоит.
- Но те изменения, которые происходят в результате, устойчивы. Даже если жизнь подкинет сложности, у человека, прошедшего такой путь, появляется внутренний опыт и опора, чтобы справиться и вернуться к себе. Это как научиться ездить на велосипеде – навык остается с тобой навсегда".
Энергетический вампир: кто это, как распознать и защититься
10 декабря 2024, 15:30