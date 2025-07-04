https://ria.ru/20250704/geshtalt-2027126674.html

Гештальт: что это и почему его важно закрыть

Гештальт: что это простыми словами, как его закрыть, что значит в психологии

Гештальт: что это и почему его важно закрыть

“Закрыть гештальт” — фраза, которую вы слышали много раз. Популярный термин произошел от немецкого “gestalt” и используется в психологии, но объяснить, что это... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T11:20:00+03:00

2025-07-04T11:20:00+03:00

2025-07-04T11:20:00+03:00

ольга смирнова

государственный университет управления

здоровье - общество

психология

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МОСКВА, — РИА Новости. “Закрыть гештальт” — фраза, которую вы слышали много раз. Популярный термин произошел от немецкого “gestalt” и используется в психологии, но объяснить, что это значит простыми словами, мало кто может. В чем суть гештальт-терапии и чем опасны для человека незакрытые гештальты — в материале РИА Новости.Что такое гештальтГештальт в немецком языке может иметь разные трактовки: например, “форма” или “образ”, а также “целостность”. Первым в 1890 году его упомянул австрийский психолог Христиан фон Эренфельс. В 20-м веке его немецкий коллега Макс Вертхаймер после ряда экспериментов пришел к выводу, что человек воспринимает любой образ полностью, а не как набор отдельных элементов. Самый популярный пример — это музыка: человек слышит мелодию целиком, а не выделяет в ней отдельные ноты.“В терапии гештальт — это некая незавершенная ситуация (конфликт, невыраженные эмоции, прерванные отношения), которая создает напряжение и оттягивает психические ресурсы, — говорит психолог и психотерапевт Елена Пичугина. — В основе эффекта лежит научное исследование советского психолога Блюмы Зейгарник, получившее название "Феномен незавершенных действий". В соответствии с ним мозг лучше запоминает и стремится завершить то, что осталось в подвешенном состоянии. Например, расставание без прощания, невысказанная обида родителям, нереализованный проект, исчезновение человека из жизни — все это незакрытые гештальты”.Кому подходитГештальт-терапия подходит для людей, которые хотят лучше понимать себя, стремятся к личностному росту, но в то же время могут испытывать трудности в межличностных отношениях, страдать от тревожности, испытывать хроническую неудовлетворенность либо переживать экзистенциальные кризисы, считает Антон Анферов, психоаналитически ориентированный психолог, преподаватель кафедры государственного и муниципального управления Государственного университета управления.Эксперт утверждает, что гештальт-терапия не подходит:“Гештальт-терапия применяется для помощи тем, кто переживает кризис, развод, потерю, чувствует тревогу или усталость. При этом внешне у этих людей все может выглядеть нормальным, — добавляет Андрей Закревский, практикующий психолог, член Профессиональной Психотерапевтической Лиги. — В целом это подход для тех, кто хочет лучше понимать себя и перестать ходить по кругу, играть по одним и тем же сценариям”.При этом специалист подчеркивает: если проблему нужно решить быстро, гештальт-терапия может не подойти. “Это медленный, во многом “философский” подход. И для него важна готовность пациента чувствовать и проживать, а не просто получить пошаговую инструкцию”, — предупреждает Закревский.Основные принципы гештальт-терапииИх перечисляет и разъясняет клинический психолог и гештальт-терапевт Ольга Смирнова.Методы и техники в гештальт-подходеПсихолог Антон Анферов к числу наиболее известных и популярных техник отнес “работу с пустым стулом” — когда человек разговаривает с воображаемой личностью (или частью себя), которая сидит на пустом стуле. “Это позволяет выразить невысказанное, завершить ситуацию, интегрировать противоположные части личности”, — отмечает эксперт.Еще одна техника называется “Эксперименты”. Терапевт предлагает сделать что-то в безопасной обстановке "здесь и сейчас". Чтобы осознать свои чувства, конфликты, незавершенные ситуации. “Причем это не домашние задания, а спонтанные действия”, — поясняет Анферов.Практикующий психолог Антон Закревский в гештальт-терапии использует метод работы, когда “решения ищут не через слова, а телесные ощущения”.“У меня был клиент, который говорил: “Я просто устал”. Тогда спросил его: “А что чувствуешь в теле, когда говоришь это?” Клиент признался, что в груди словно сдавило, трудно дышать. Через работу с дыханием, небольшие движения и проговаривание чувств он понял, что это не “просто усталость”, а сильная злость, которую он привык “гасить” в себе”, — рассказал Закревский.Как выбрать гештальт-терапевтаЧувство безопасности и доверие с первых встреч со специалистом — основа для результативной работы, считает практикующий психолог, КПТ-терапевт и гештальт-терапевт Алена Чубрик."Теплота" контакта тоже играет важную роль: терапевт не должен казаться отстраненным, холодным или оценивающим. Важно ощущение, что он с тобой, а не просто выполняет свою функцию”, — отмечает эксперт.Немаловажна готовность и самого терапевта говорить о процессе. Алена Чубрик советует спрашивать на пробной встрече, как работает специалист и что для него важно.“Хороший гештальтист сможет объяснить это понятно. И, конечно, не игнорируйте свой внутренний голос. После встречи прислушайтесь к себе: появилось ли ощущение надежды, понимания, даже легкого облегчения? Или осталась тяжесть и сомнение? Доверяйте своей интуиции”, — советует психолог перед первым сеансом.У грамотного гештальт-терапевта должно быть профильное медицинское образование и соответствующая специализированная подготовка. Опыт работы тоже может играть важную роль.Психотерапевт Елена Пичугина выделила несколько “красных флагов”, которые должны насторожить при выборе гештальт-терапевта:Как закрыть гештальтПроцесс, по словам гештальт-терапевта Алены Чубрик, включает следующие этапы:“Закрыть гештальт” — значит завершить незавершенную ситуацию. Например, кто-то обидел вас, вы промолчали, а теперь годами возвращаетесь мысленно к этой сцене. Гештальт-терапия помогает осознать, что именно вас тогда зацепило, прожить эмоции, выразить то, что не было сказано и отпустить ситуацию, — говорит Андрей Закревский. — Не всегда можно поговорить с тем человеком, который причинил боль. Но можно прожить этот разговор в терапии, и закрытый гештальт перестанет “фонить” тревогой или обидой”.Опасность незакрытых гештальтовПринято считать, что так называемые незакрытые гештальты могут заметно повлиять на качество жизни человека далеко не в лучшую сторону.Вот лишь часть побочных эффектов:У человека с незакрытыми гештальтами, по мнению экспертов, могут возникнуть проблемы в отношениях с окружающими и даже с самыми близкими людьми. А порой незакрытый гештальт может стать причиной (или толчком) к проблемам со сном и даже развитию психосоматических заболеваний.Мнение экспертаПсихолог Антон Анферов:“Гештальт-терапия — это скорее про то, чтобы встретиться с собой настоящим. Когда мы перестаем бороться с тем, что есть внутри нас (даже с самым неприятным), когда осознаем и принимаем это как часть своего опыта здесь и сейчас, без осуждения, только тогда эта часть теряет свою разрушительную силу и может трансформироваться”.Гештальт-терапевт Алена Чубрик:

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https://ria.ru/20250628/vrach-2025966804.html

https://ria.ru/20250313/affirmatsii-1912725334.html

https://ria.ru/20241210/energeticheskiy_vampir-1904208636.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ольга смирнова, государственный университет управления, здоровье - общество, психология