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День Ашура 2025: какого числа отмечается, история и традиции праздника

День Ашура 2025: какого числа отмечается, история и традиции праздника

День Ашура 2025: какого числа отмечается, история и традиции праздника

День Ашура — священный день, один из важнейших праздников ислама. Какого числа он будет в 2025 году, как отмечается и почему мусульмане соблюдают строгий пост – РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T10:11:00+03:00

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2025-07-04T10:11:00+03:00

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. День Ашура — священный день, один из важнейших праздников ислама. Какого числа он будет в 2025 году, как отмечается и почему мусульмане соблюдают строгий пост – в материале РИА Новости.День АшураДень Ашура связан с важными событиями в исламской истории, включая создание мира и мученичество имама Хусейна. Эту памятную дату принято называть также и Днем поминания пророков. Он имеет особое значение для мусульман, будучи памятным для шиитов и суннитов.Мусульмане соблюдают строгий пост. "Однажды племя курайшитов совершило нечто греховное. Это отягощало их. Им сказали: “Поститесь в день Ашура — это будет способствовать искуплению греха”" 509.Какого числа отмечаетсяДень Ашура отмечается по исламскому лунному календарю и приходится на десятый день священного для мусульман месяца мухаррам. Само название "Ашура" происходит от арабского слова "ашара", что означает "десять". В 2025 году день Ашура отмечается 5 июля (10 мухаррама 1447 года по хиджре). По преданию в этот день Пророк Мухаммед произнес памятные слова: "О люди, спешите делать добро в этот день, ибо этот день великий, благословенный. Аллах благословил в этот день Адама".Месяца мухаррам для мусульман – один из священных месяцев, запретных для всего дурного. С него начинается новый годичный цикл.История и суть мусульманского праздникаВ мусульманской традиции день Ашура посвящается воспоминанию многих важных событий священной истории: сотворению небес, земли и моря; рождению Адама; выходу пророка Нуха (Ноя) из Ковчега; решению пророка Ибрахима (Авраама) принести в жертву своего сына Исмаила (в библейской традиции – Исаака); окончанию страданий пророка Айуба (Иова); спасению Мусы (Моисея). Кроме того, 10 мухаррама считается днем совершения в грядущем Страшного Суда.Сначала отношение к месяцу мухаррам у всех мусульман было одинаковым, но в 61 году хиджры (10 октября 680 года по григорианскому календарю) в битве при Кербеле (совр. Ирак) были убиты имам Хусейн – младший сын Али ибн Аби Талиба и внук Пророка Мухаммеда, его брат Аббас и их 70 сподвижников. По свидетельству источников, с ними "поступили так, как не поступали у всех народов с худшими из людей: их убивали жаждой и мечом, сжигали, прибивали их головы к кресту, пускали по их телам лошадей".После этих событий содержательная сторона дня Ашура у мусульман-шиитов приобрела другое значение. В память о мученической смерти имама Хусейна и его сподвижников 10 мухаррама шииты соблюдают строгий пост и траур, а также устраивают особые театрализованные представления, воспроизводящие эпизоды битвы при Кербеле и гибели имама.Традиции празднованияМусульмане в первый день месяца мухаррам посещают мечеть для участия в общей молитве, а особенно благочестивые люди дают благотворительные обеды, на которых много рассказывается об имаме Хусейне и его семье, о роде Алидов и Пророке Мухаммеде.Согласно мусульманской традиции дня Ашура, если кто посетит больного, то это будет равносильно тому, как если бы он посетил всех детей Адама. Тот человек, который в этот день даст напиться страдающему от жажды, получит за это вознаграждение, как если никогда не ослушивался Аллаха. Кто совершит полное омовение в день Ашура, будет защищен от страданий и многих болезней. Кто проведет ночь, предшествующую дню Ашура, в поклонении (ибадате), а утро будет поститься, будет сохранен от ужаса предсмертной агонии. Кто будет щедр с людьми, находящимися в материальной зависимости от него, то Всевышний проявит Свою щедрость к такому человеку в течение целого года.У шиитовВпервые мусульмане-шииты открыто отметили Ашуру как траур по имаму Хусейну в 963 году в Багдаде. Центром траурных торжеств вскоре стал город Кербела, где имам Хусейн принял мученическую смерть и где по преданию погребено его тело. В день праздника туда съезжаются паломники-шииты со всего мира.На площадях и улицах сооружаются помосты, на которых разыгрываются эти представления – траур, поминки, оплакивание и т. д. По городам и селениям в дни траура проходят шествия скорбящих, которые несут черные знамена; некоторые участники шествия бьют себя кулаками в грудь и наносят удары цепями и кинжалами. Шествия сопровождаются громким плачем и восклицанием: "Шах Хусейн, вах, Хусейн!" (отсюда произошло европейское название этого обычая – "шахсей-вахсей").У суннитовМусульмане-сунниты тоже чтят память имама Хусейна, но траур и пост в день Ашуры для них не являются обязательными.Молитвы, намерения и дуа в день АшураВ день Ашура рекомендуется возносить молитвы и дуа, а также вспоминать достоинства пророков, совершать благие дела и проводить время с семьей, даря подарки.Намерение на пост делается в следующем порядке: "Я намереваюсь завтра соблюдать суннат (желательный) пост в день Ашура ради Аллаха", намерение обязан совершать сердцем. Совместить в намерении пропущенный пост может человек, имеющий пропущенные обязательные посты – таким образом он не только отдаёт долг, но и получает воздаяние.В день Ашура 70 раз читают следующую молитву (перевод): "Нам достаточен Аллах, Он наилучший, на кого полагаются, лучший Господь, и лучший, кто дарует победу (помощь)".Традиционное праздничное блюдоНаваристый суп из мяса и злаков, по преданию, приготовил пророк Нух из остатков еды, сохранившейся на ковчеге, когда он добрался до суши. Люди и животные отведали блюдо, которое и стали готовить мусульмане всего мира в день Ашура.Для ашура джирна хозяйки используют разные злаки и бобовые (пшеница, кукуруза, гречка, рис, фасоль, нут, маш) и баранину. В некоторых семьях засушивают мясо жертвенного животного, оставшееся после празднования Курбан-байрам.Традиционно считается правильным использовать не менее семи ингредиентов и их количество должно быть нечётным, а также накормить не менее семи человек, включая семью и соседей.

https://ria.ru/20250624/pravoslavnyy-1880934441.html

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общество, кербела (город), справки, ирак, пророк мухаммед